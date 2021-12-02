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Düzce’de baba-oğlu yeniden at keserken yakalandı!  300 kilogramlık et bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Düzce’de baba-oğlu yeniden at keserken yakalandı!  300 kilogramlık et bulundu

Düzce'de geçen ay at keserken jandarma ekipleri tarafından suçüstü basılan baba oğul, bu defa da 300 kilogram etle yakalandı. Baba ile oğulun 7 Kasım günü 20 atı kestiği tespit edilmişti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde ikamet eden baba oğul A.D. ve A.D.'nin tek tırnakları hayvanları kesip, etlerini de sattığını tespit eden Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların adresine operasyon gerçekleştirip, 193 bin lira da idari para cezası vermişti.

300 KİLOGRAMLIK TEK TIRNAKLI HAYVANLARA AİT ET

Yine şüphelilerin tek tırnakları hayvanları kestiği ihbarını alan ekipler, baba oğulun evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, evin alt katındaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilogram tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen et bulundu.

BAHÇEYE ÇUKUR KAZMIŞLAR

Ayrıca evin bahçesinde ise yaklaşık 2 metrekare çukur kazıldığı, bu çukurun içerisine de yine tek tırnaklı hayvanların iç organları ve kemiklerinin atıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan baba oğul, Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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