Düzce’de baba-oğlu yeniden at keserken yakalandı!  300 kilogramlık et bulundu

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde ikamet eden baba oğul A.D. ve A.D.'nin tek tırnakları hayvanları kesip, etlerini de sattığını tespit eden Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların adresine operasyon gerçekleştirip, 193 bin lira da idari para cezası vermişti.