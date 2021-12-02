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İzmir’de tuhaf olay! Atına binip balkona çıktı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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İzmir’de tuhaf olay! Atına binip balkona çıktı

İzmir’in Bergama ilçesinde, düğünlerde cirit oynatılması ve atlıların hediyelerini düğün sahibinin evinde alması geleneği sırasında bir kişi, atıyla apartmanın dairesine çıktı. Bu anı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte adamın atla daireye çıktığı ve balkondan poz verdiği anlarda ortaya tuhaf görüntüler...

İzmir'in Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde oturan Burak ile Hatice Karataş çifti, yaşamlarını birleştirmeye karar verdi.

Düğün merasimi çerçevesinde ise şehirde bir gelenek olan cirit gösteri yapıldı.

ATLILARIN DÜĞÜNÜ

Düğüne 12 atlı davet edildi. Atlılar, bölgeye özgü cirit-cop oyununu oynadıktan sonra hediyelerini almak üzere davul zurnayla düğün sahibinin evine gitti.

ŞAŞKIN BAKIŞLARLA SEYRETTİLER

Geleneğe göre hediyelerini atlarından inmeden evin önünde alması gereken ciritçiler, apartmanın birinci katındaki düğün sahibiyle konuştu. Bu sırada ciritçilerden Ahmet Sıkı, atının üzerinde apartmana girerek merdivenlerden birinci kattaki daireye çıktı.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atıyla girdiği dairenin balkonuna çıkan Sıkı, burada hediyesini aldı. Balkondan izleyenleri selamlayan Sıkı, yine merdivenlerden indi ve apartmandan çıktı. Sıkı'nın atıyla daireye girdiği anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Atıyla daireye çıktı, herkes şaşırdı ATIYLA DAİREYE ÇIKTI, HERKES ŞAŞIRDI
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