İzmir’de tuhaf olay! Atına binip balkona çıktı
YAŞAM İHA
İzmir’in Bergama ilçesinde, düğünlerde cirit oynatılması ve atlıların hediyelerini düğün sahibinin evinde alması geleneği sırasında bir kişi, atıyla apartmanın dairesine çıktı. Bu anı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte adamın atla daireye çıktığı ve balkondan poz verdiği anlarda ortaya tuhaf görüntüler...
ATLILARIN DÜĞÜNÜ
Düğüne 12 atlı davet edildi. Atlılar, bölgeye özgü cirit-cop oyununu oynadıktan sonra hediyelerini almak üzere davul zurnayla düğün sahibinin evine gitti.
ŞAŞKIN BAKIŞLARLA SEYRETTİLER
Geleneğe göre hediyelerini atlarından inmeden evin önünde alması gereken ciritçiler, apartmanın birinci katındaki düğün sahibiyle konuştu. Bu sırada ciritçilerden Ahmet Sıkı, atının üzerinde apartmana girerek merdivenlerden birinci kattaki daireye çıktı.
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında atıyla girdiği dairenin balkonuna çıkan Sıkı, burada hediyesini aldı. Balkondan izleyenleri selamlayan Sıkı, yine merdivenlerden indi ve apartmandan çıktı. Sıkı'nın atıyla daireye girdiği anlarda ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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