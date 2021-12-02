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Nescafe çekiliş sonuçları 2021 2. dönem! Nescafe 2. dönem çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Nescafe çekiliş sonuçları 2021 2. dönem! Nescafe 2. dönem çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Nescafe çekiliş sonuçları 2021 2. dönem! Nescafe 2. dönem çekiliş sonuçları isim listesi çekilişe katılanlar tarafından merak ediliyor. Kampanya çekilişleri sırasıyla 27.10.2021, 29.11.2021, 28.12.2021, 28.01.2022 tarihlerinden noter huzurunda yapılacak. Kasım ayı çekilişinin tamamlanmasının ardından gözler çekiliş sonuçlarına çevrildi. Çekiliş sonucunda 4 kişiye BMW marka otomobil, 200 kişi iPhone 12 kazanacak. Peki; Nescafe 2. dönem çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Nescafe çekiliş sonuçları 2021 2. dönem! Nescafe çekilişine katılan kişiler Nescafe 2. dönem çekiliş sonuçları isim listesi hakkında araştırma yapıyor. BMW, iPhone, Airpods ödülü kazanan kişilerin isimleri arama motorlarına sorgulanıyor. İkramiye tesliminde ikramiye kazanılan okunabilir ambalajın ibrazı zorunludur. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan hak devredilemez. Peki; Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı?

NESCAFE 2. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Nescafe Çekiliş Sonuçları sırasıyla 02.11.2021, 03.12.2021, 04.01.2022, 04.02.2022 tarihlerinde Takvim Gazetesinden duyurulacak. İsim listesi açıklandığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bu kampanya NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN. A.Ş. ve U2 TANITIM VE PROMOSYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 21.04.2021 tarih ve 2644 sayılı izni ile, 20.09.2021-19.10.2021, 20.10.2021-19.11.2021, 20.11.2021-19.12.2021, 20.12.2021-19.01.2022 tarihleri arasında dönemler halinde düzenleniyor.

KAMPANYA KURALLARI HAKKINDA

Kampanya çekilişleri sırasıyla 27.10.2021, 29.11.2021, 28.12.2021, 28.01.2022 tarihlerinden noter huzurunda yapılacak.

Çekiliş Sonucunda 4 kişi BMW marka otomobil, 200 kişi iPhone 12, 200 kişi Airpods ikramiyesi kazanacak.

Nescafe Çekiliş Sonuçları sırasıyla 02.11.2021, 03.12.2021, 04.01.2022, 04.02.2022 tarihlerinde Takvim Gazetesinden duyurulacaktır.

Bu çekilişe 18 yaşından küçükler katılmaz.

İkramiye tesliminde ikramiye kazanılan okunabilir ambalajın ibrazı zorunludur. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan hak devredilemez.

İlgili tarihlere kadar başvuru yapmayan ve istenilen belgeleri teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar.

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