Nescafe çekiliş sonuçları 2021 2. dönem! Nescafe 2. dönem çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

NESCAFE 2. DÖNEM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Nescafe Çekiliş Sonuçları sırasıyla 02.11.2021, 03.12.2021, 04.01.2022, 04.02.2022 tarihlerinde Takvim Gazetesinden duyurulacak. İsim listesi açıklandığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bu kampanya NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN. A.Ş. ve U2 TANITIM VE PROMOSYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 21.04.2021 tarih ve 2644 sayılı izni ile, 20.09.2021-19.10.2021, 20.10.2021-19.11.2021, 20.11.2021-19.12.2021, 20.12.2021-19.01.2022 tarihleri arasında dönemler halinde düzenleniyor.