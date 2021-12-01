Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Songül ailesini sebep göstermişti! Baba ve kardeşler serbest
Bartın’da Songül’ün cansız bedeni su kuyusunda bulunmuştu. 31 yaşındaki Songül’ün kuyuyu çevreleyen duvara babası ile kardeşlerinin adını yazmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs serbest bırakıldı.
Bartın'ın Gecen Mahallesi'nde ailesi ile beraber yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı hafta sonu öğle sularında evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.
SU KUYUSUNDA CESEDİ BULUNDU
Aile bireyleri Sarı'ya ulaşamayınca durum emniyet ekiplerine bildirildi. Emniyet ekipleri ve aile üyelerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Sarı'nın cansız bedenine köy yakınlarında yer alan bir tarladaki su kuyusunda ulaşıldı.
CESET HALATLA ÇIKARILDI
Bölgeye sevk edilen ekiplerce 6 metre derinliğindeki kuyudaki su, motorlu pompalarla boşaltıldı. Daha sonra Sarı'nın halata bağlanan cesedi kuyu dışına çıkarıldı.
ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU İSİMLER SERBEST BIRAKILDI
Olayla ilgili soruşturma devam ederken Sarı'nın cansız bedeninin bulunduğu su kuyusunun duvarına ölümünden sorumlu tuttuğu iddia edilen babası E.S. ile kardeşleri İ.S. ve Ü.S., emniyetteki ifadelerinin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi.
Songül'ün kardeşleri İ.S. ve Ü.S.; Cumhuriyet Savcılığında babası ise E.S. sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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