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Son dakika: İstanbul Balat'ta bina çöktü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.12.2021 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021
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Son dakika: İstanbul Balat’ta bina çöktü

Son dakika haberi... İstanbul'a bağlı Fatih Balat Yıldırım Caddesi'nde binanın bir kısmı yola çöktü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: İstanbul'a bağlı Fatih Balat Yıldırım Caddesi'nde binanın bir kısmı yola çöktü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İlk belirlemelere göre binada kimsenin olmadığı ve çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma olayının olmadığı öğrenildi.

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