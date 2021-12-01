Sultangazi’de hırsızlar örümcek adamlığa kalkıştı! Polis kıskıvrak yakalandı
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir binayı seçen 2 hırsız örümcek adam gibi binanın dış kapısından tırmanmaya kalkıştı. Harekete geçen sivil emniyet güçlerinin gördüğü ve suç üstü yakaladıkları hırsızların o anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, geçen 17 Kasım 2021 günü saat 20.00 sularında Sultangazi Yunusemre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre akşam sularında bir binayı gözüne kestiren Erdal A., ve Samet E., geldikleri binanın dış kapısından örümcek adam gibi tırmanmaya başladı.
POLİS KISKIVRAK YAKALADI
Binanın kapı üzerindeki demir parmaklıklardan örümcek adam gibi tırmanarak içeri girmeye çalışan şüpheli şahısları devriye görevini yürüten ve o esnada oradan geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlık sivil polis ekipleri fark etti.
2 SUÇTAN ARANIYOR
Binaya girecekleri esnada polis ekipleri tarafından suç üstü yakalanan Erdal A. ve Samet E., gözaltına alındı. Daha önce 2 farklı suçlardan arandıkları öğrenilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şahısların örümcek adamlar gibi binaya tırmandıklarını kaydeden esnaf Bayram Han, "Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz 2 kişi geliyor arkamda gördüğünüz kapıya örümcek adam gibi tırmanıyorlar. O esnada orada devriye gezen polis ekipleri peşlerine takılıp, burada kapıyı zorlarken olay anında onları suçüstü yakalıyorlar" dedi.
O ANLAR KAMERADA
Binaya girecekleri esnada sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 2 hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu ve yüzlerinde cerrahi maske olan 2 şahıs bina önünde bir süre durduktan sonra örümcek adam gibi binaya tırmanmaya başlıyor. Binaya girecekleri esnada ise sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanıyor.
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