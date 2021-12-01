Sultangazi’de hırsızlar örümcek adamlığa kalkıştı!  Polis kıskıvrak yakalandı

2 SUÇTAN ARANIYOR

Binaya girecekleri esnada polis ekipleri tarafından suç üstü yakalanan Erdal A. ve Samet E., gözaltına alındı. Daha önce 2 farklı suçlardan arandıkları öğrenilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların örümcek adamlar gibi binaya tırmandıklarını kaydeden esnaf Bayram Han, "Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz 2 kişi geliyor arkamda gördüğünüz kapıya örümcek adam gibi tırmanıyorlar. O esnada orada devriye gezen polis ekipleri peşlerine takılıp, burada kapıyı zorlarken olay anında onları suçüstü yakalıyorlar" dedi.