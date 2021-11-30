Cani koca dehşet saçtı! 73 yaşındaki eşini döve döve bakın ne hale soktu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşi tarafından dövüldüğü öne sürülen ve gözleri mosmor olan 73 yaşındaki Hatice Ekemen, devlet korumasına alındı. Mahalleli Hatice teyzeyi korumak için ellerinden geleni yaptığını belirtirken, “Evine gönderildiği zaman yine aynı şiddeti yaşamasını istemiyoruz” sözleriyle tepkisini gösterdi.
Akli dengesi tam yerinde olmadığı için yaptığı şikayetler geçersiz kabul edilen Ekemen, her defasında eşi Hikmet Ekemen ile birlikte yaşadığı evine dönmek zorunda kaldı.
Şiddetin dozunun giderek artması üzerine konuya kayıtsız kalmayan mahalleli sakinleri devreye girdi. Yapılan girişimlerin akabinde Hatice Ekemen, kadın sığınma evine götürüldü.
"GENE GÖZÜ ŞİŞ HALDE DÜKKANIMA GELDİĞİNİ GÖRDÜM"
73 yaşındaki Hatice teyzenin halini gören Mehmet Baş o anları kayıt altına aldı. Konuyu anlatan Baş, "Sabah Hatice Ablamız dükkana geldi. Halini görünce ister istemez durumunu sordum. Bu durumdan şikayetçi olamadığını ve korktuğunu da biliyoruz zaten. Biz de gerekeni memur arkadaşlara ve ambulansa bildirdik. Geçen hafta Salı günü gene aynı olay oldu, gene gözü şiş halde dükkanıma geldiğini gördüm. Yine eşinin dövdüğünü söyledi ama o an kaydedemedim. Yine ben polise haber verdim ve geldiler. Akli dengesi yarım olduğu için herhangi bir işlem yapılmadı diye biliyorum. Bu olay tekrarlandığından dolayı zannedersem bir kamu davası açılacak" şeklinde konuştu.
"MAHALLELİ OLARAK İMZA TOPLADIK"
Mahalleliler olarak Hatice Teyze'nin yaşadığı şiddet olayları artınca kendilerinin bir şeyler yapmak için harekete geçtiklerini söyleyen Baş, "Geçmiş zamanlarda da böyle şiddet görme durumu vardı. Ağabeyi vardı Hatice Abla'nın. Ağabeyi göz kulak oluyordu ona. Çocukları göz kulak olmuyor. 2.5 - 3 sene kadar önce ağabeyi rahmetli olduktan sonra bu şiddet olayları arttı. Biz de mahalleli olarak imza topladık. Gerekenin yapılmasını istiyoruz, devlet sığınmasına alınmasını istiyoruz. Evine gönderildiği zaman yine aynı şiddeti yaşamasını istemiyoruz. Devletin bir şekilde kol kanat gereceğinden eminiz" dedi.
"YILLARDIR ŞİDDET GÖRÜYOR KOCASI TARAFINDAN"
Mahalle sakinlerinden Özlem Özcan ise, uzun yıllardır Hatice Teyze'nin şiddet gördüğünün altını çizerek, "Yıllardır şiddet görüyor kocası tarafından. Ben 33 yaşındayım, kendimi bildim bileli şiddet görüyor. Bütün mahalleli de buna şahittir. Rehberlik yaptım, 'Hatice Abla için ne yapabiliriz' diye teker teker bütün mahalleliyi dolaştım. Çoğu insan imzaladı diye biliyorum. İnşallah devlet koruması altına alınır. İnşallah Hatice Abla için yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.
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