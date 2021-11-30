Cani koca dehşet saçtı! 73 yaşındaki eşini döve döve bakın ne hale soktu

"GENE GÖZÜ ŞİŞ HALDE DÜKKANIMA GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

73 yaşındaki Hatice teyzenin halini gören Mehmet Baş o anları kayıt altına aldı. Konuyu anlatan Baş, "Sabah Hatice Ablamız dükkana geldi. Halini görünce ister istemez durumunu sordum. Bu durumdan şikayetçi olamadığını ve korktuğunu da biliyoruz zaten. Biz de gerekeni memur arkadaşlara ve ambulansa bildirdik. Geçen hafta Salı günü gene aynı olay oldu, gene gözü şiş halde dükkanıma geldiğini gördüm. Yine eşinin dövdüğünü söyledi ama o an kaydedemedim. Yine ben polise haber verdim ve geldiler. Akli dengesi yarım olduğu için herhangi bir işlem yapılmadı diye biliyorum. Bu olay tekrarlandığından dolayı zannedersem bir kamu davası açılacak" şeklinde konuştu.