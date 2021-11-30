Samsun’da koca vahşeti! 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü; Yargıdan af yok
Samsun’un Bafra ilçesinde, Faruk Yavuz (36), eşi Kamile Yavuz'u (33) 25 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Yavuz, 'kasten öldürme' suçundan indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kamile'nin mezarının başındaki küçük kızının fotoğrafı ise yürek dağladı.
Olay, 30 Mayıs tarihinde, Bafra ilçesinin Emirefendi Mahallesi'nde yaşandı. Faruk Yavuz ve eşi Kamile Yavuz arasında, evde bilinmeyen sebepten tansiyon yükseldi.
25 YERİNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Faruk Yavuz, bıçakla eşine saldırdı. 25 yerinden bıçaklanan Kamile Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı. Faruk Yavuz kaçarken, sesleri duyan komşular da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Yavuz, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kamile Yavuz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
'BANA SESİNİ YÜKSELTTİ BIÇAKLADIM'
Polis, yaptığı çalışmayla Faruk Yavuz'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bafra 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık Yavuz hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasına Yavuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Son kez savunma yapan Yavuz, "Tartıştık, bana sesini yükseltti ve hakaret etti, ben de bıçakladım" dedi.
HAKİM AFFETMEDİ
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Faruk Yavuz'a 'iyi hal' indirimi uygulamadan 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.
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