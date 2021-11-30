Samsun’da koca vahşeti! 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü; Yargıdan af yok

'BANA SESİNİ YÜKSELTTİ BIÇAKLADIM'



Polis, yaptığı çalışmayla Faruk Yavuz'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bafra 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık Yavuz hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasına Yavuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Son kez savunma yapan Yavuz, "Tartıştık, bana sesini yükseltti ve hakaret etti, ben de bıçakladım" dedi.