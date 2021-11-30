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Haberler Galeri SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler! Araçlar ve dükkanlar sular altında...

SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler! Araçlar ve dükkanlar sular altında...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar Marmara Denizi'ni taşırdı. Sahil boyundaki araçlar ve dükkanlar sular altında kaldı. Son dakika gelişmesini A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı. İşte Gemlik'ten gelen korkutucu görüntüler…

Giriş Tarihi: 30.11.2021 00:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 00:14
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SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler! Araçlar ve dükkanlar sular altında...

Bursa ve çevresinde iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar gece Gemlik ilçesini vurdu. Saat 22.30 sıralarında hava muhalefeti nedeniyle deniz kabarınca sahil boyunu su bastı.

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SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler! Araçlar ve dükkanlar sular altında...

Polis ekipleri park etmiş araçların plakalarını anons ederek sürücülerin araçları ilçe merkezine almalarını istedi.

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SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler! Araçlar ve dükkanlar sular altında...

Küçük Kumla Mahallesi'nde elektrik direğinin devrilmesi sonucu mahallenin elektriği kesildi.

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SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler! Araçlar ve dükkanlar sular altında...

Köyde bir binanın çatısı uçarken, ilçe merkezinde de çok sayıda binanın çatısında zarar meydana geldi.

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SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler! Araçlar ve dükkanlar sular altında...

Birçok yerde tabelalar yerinden söküldü.