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SON DAKİKA | Bursa Gemlik’te tsunamiyi andıran görüntüler! Araçlar ve dükkanlar sular altında...
Bursa'nın Gemlik ilçesinde saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar Marmara Denizi'ni taşırdı. Sahil boyundaki araçlar ve dükkanlar sular altında kaldı. Son dakika gelişmesini A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı. İşte Gemlik'ten gelen korkutucu görüntüler…
Giriş Tarihi: 30.11.2021 00:12Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 00:14