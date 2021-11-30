Diyarbakır’da balkonun korkuluklarından çıkıp oyun oynayan kız kamerada! Babası son anda kurtardı
YAŞAM DHA
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, dördüncü kattaki evlerinin balkonunda korkuluklara çıkarak, oyun oynayan kız çocuğu babası tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, öğleden sonra, Diyarbakır'ın Ergani'nin Yenişehir Caddesi'ndeki binanın dördüncü katındaki evde yaşandı.
KURTARMA ÇEMBERİ OLUŞTURULDU
Oturdukları evin balkonundaki korkuluklara çıkarak, elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğunu görenler, düşme ihtimaline karşı hemen aşağıda çember oluşturarak bekledi.
Bu sırada bir kişi de apartmana girerek, durumu evdekilere bildirdi.
BABASI YETİŞTİ
Kız çocuğu, hemen balkona koşan babası tarafından korkuluklardan alındı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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