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Diyarbakır’da balkonun korkuluklarından çıkıp oyun oynayan kız kamerada! Babası son anda kurtardı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Diyarbakır’da balkonun korkuluklarından çıkıp oyun oynayan kız kamerada! Babası son anda kurtardı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, dördüncü kattaki evlerinin balkonunda korkuluklara çıkarak, oyun oynayan kız çocuğu babası tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, öğleden sonra, Diyarbakır'ın Ergani'nin Yenişehir Caddesi'ndeki binanın dördüncü katındaki evde yaşandı.

KURTARMA ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Oturdukları evin balkonundaki korkuluklara çıkarak, elindeki plastik kürekle oynayan kız çocuğunu görenler, düşme ihtimaline karşı hemen aşağıda çember oluşturarak bekledi.

Bu sırada bir kişi de apartmana girerek, durumu evdekilere bildirdi.

BABASI YETİŞTİ

Kız çocuğu, hemen balkona koşan babası tarafından korkuluklardan alındı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Diyarbakır’da çocuk balkon korkuluklarına çıkıp, kürekle oynadı... Dehşet anları kamerada DİYARBAKIR'DA ÇOCUK BALKON KORKULUKLARINA ÇIKIP, KÜREKLE OYNADI... DEHŞET ANLARI KAMERADA

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