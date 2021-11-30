Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği fiyatları 2021-2022!
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Kış aylarında güvenli sürüş için sürücülerin kış lastiği takması zorunlu oluyor. Bu zorunluluğu yerine getirmeyenlere ise para cezası veriliyor. Çetin kış şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor sorusunun cevabı da araştırılıyor.
Kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği fiyatları ve uygulamanın ne zaman başladığı merak ediliyor. Zorlu kış aylarında yol tutuşunu artıran ve güvenli bir sürüş sağlayan kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücülere para cezası veriliyor. Vatandaşlar bu uygulamanın ne zaman başladığını sorguluyor. Karara uymayanlara 2021 yılı için 846 TL ceza kesileceği hatırlatılıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması yarın başlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.
Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.
Kış lastiği takma zorunluluğu yarın başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.
Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.
Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi gerekiyor. Kış lastikleri, 7 ila eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip bulunuyor.
Kış lastiği, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlıyor, fren mesafesini de yüzde 50'ye kadar kısaltıyor.
Kış lastiği değiştirme ücreti 80 liradan başlıyor. Lastik oteli hizmeti kullanım ücreti, lastik değişimi de dahil 200-250 lirayı buluyor.
Otomobillerde kış lastiği fiyatlarının ebatlarına göre değişiklik gösteriyor. Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri 400 ila 800 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 80-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 100-150 lira aralığında değişiyor.
Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100-120 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmet 200-250 liraya sağlanıyor.
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