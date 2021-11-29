Son dakika: İstanbul'da makas terörü: 4'ü ağır 8 yaralı var
Son dakika haberine göre Ümraniye Şile yolunda sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza saat 05.30 sıralarında Ümraniye'de Şile Otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre 07 ATM 725 plakalı Volkswagen marka otomobil, trafikte makas atarak ilerlediği sırada aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla attı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Zilal Çil, Kardelen Küçükpişkin, Mustafa Göç, İhsan Göç'ün durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı.
Kazaya tanık olan sürücü Erkan Çoban ile beraberindeki sağlık çalışanı nişanlısı da yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
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