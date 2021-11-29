Ölümün pençesinden sağ kurtuldu! ABD’ye uçağın iniş takımlarında geldi
DÜNYA İHA
American Airlines havayolları firmasına ait uçağın iniş takımlarına giren bir adam, Guatemala’dan ABD’nin Miami şehrine gitti. Saatler süren tehlikeli yolculuktan sağ kurtulan şahıs hastaneye kaldırıldı.
Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'dan ABD'nin Miami şehrine uçuş yapan American Airlines havayollarına ait 1182 sefer sayılı uçağın iniş takımlarına giren bir şahıs, uçağın Miami Uluslararası Havalimanı'na inmesinin ardından ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza memurlarınca yakalandı.
2 BUÇUK SAAT BOYUNCA…
İki buçukluk saatlik yolculuktan sağ kurtulan adamın, ambulansla yakındaki bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Henüz kimliği tespit edilemeyen adamın 26 yaşında olduğu ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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