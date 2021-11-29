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İstanbul'da okul servislerine denetim

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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İstanbul’da okul servislerine denetim

İstanbul'da okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde gerekli belgeleri olmayan sürücülere ceza uygulandı. Ayrıca asayiş ekipleri de okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaparken, bazı parklar ile iş yerlerinde uygulama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerce, Kadıköy, Bakırköy ve Sarıyer'de belirlenen noktalarda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.

Denetimde servis şoförünün evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeteli olup olmadığı ve yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Gerekli belgeleri olmayan ve kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca asayiş ekipleri de okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaparken, bazı parklar ile iş yerlerinde uygulama yaptı.

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