Edremit’te trafik kazası: Yaralılar var
YAŞAM İHA
Balıkesir Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen 112 ekibi olay yerinde müdahale etti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde edinilen bilgiye göre, 10 T 3190 plakalı dolmuş taksi ve 10 ADY 671 plakalı araç Edremit Otogar kavşağında çarpıştı.
1 ÇOCUK 4 YARALI
Kazada dolmuşta bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar Y.T., U.T., S.D. ve A.Y'ye 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralılar ayakta tedavi edildi.
OLAY YERİNDE ÖNLEM ALINDI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı.
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