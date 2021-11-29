Aile faciası! Çekmeköy’de cani evlat babasını sokak ortasında öldüresiye dövdü

BABASININ KAFASINA SOPAYLA VURDU

İddiaya göre, son günlerde annesi ve babasıyla sürekli tartışan Resul Yıldız, cumartesi günü babasıyla tekrar tartıştı. Tartışmanın ardından baba dışarıya çıktı. Babasını arkasından takip eden Yıldız, sokak ortasında babasının kafasına sopayla vurarak darp etti. Durumu fark eden vatandaşlar tepki gösterince Yıldız olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.