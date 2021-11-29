Okey oynarken başına bunların geleceğini bilemezdi! Uygunsuz fotoğraflarını çekip şantaj yaptı
Bursa’da internetten tanışıp görüştükleri İ.Ö.’yü uygunsuz fotoğraflarını çekip şantaj ile para alan dördü tutuklu, yedi zanlının yargılanmasını başlandı. Zanlılardan Bahar Kaya ile internette okey oynarken tanıştığını, ailesinin maddi durumunun kötü olduğunu belirttiğini ifade eden İ.Ö., “Ödemiş'te birlikte iş yeri açmak için ona teklifte bulundum. Kabul etti. İzmir otogarında kendisini karşıladım. Otele yerleştirdim. Bana, duş almamı söyledi. Yıkanıp çıkınca odamda tanımadığım bir erkek vardı. Tanımadığım kişi beni yatağa yatırıp çıplak fotoğraflarımı çekti. 60 bin liramı şantaj yoluyla aldılar” diye konuştu
İİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlileri, ocak ayında kamu personeli İ.Ö.'nün, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru ardından, Bahar Kaya ile Derya Yıldırım'ı izlemeye başladı.
ORGANİZE HIRSIZ ÇETESİ
Polis, Kaya ile Yıldırım'ın, internet üzerinden tanıştıkları kişilerle ilişkiye girmek için gittikleri evlerdeki yedek anahtarları alıp daha sonra hırsızlık yaptığını, ağına düşürdükleri bu kişilere uyuşturucu vererek uygunsuz fotoğraflarını çekip, şantaj yaparak para aldıklarını belirledi. Polis, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı yaptığı operasyonla Kaya ve Yıldırım'ın yanı sıra kendilerine yardımcı olan 5 kişiyi gözaltına aldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdurların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyal ile bıçak, keski, balta, av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bahar Kaya (35), Derya Yıldırım (37), Güney Güneysu (40) ve Selçuk Sepetçi (34) tutuklandı, E.D., Y.B. ve Ü.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
67 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Şüpheliler hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma', 'Şantaj', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Özel hayatın gizliliğine ihlal', 'hırsızlık' suçlarından 16 ile 67 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle dava açıldı.
7 ZANLININ YARGILANMASI BAŞLADI
4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Taraflar avukatları, tutuksuz sanıklar E.D. ve Y.B. ile müşteki İ.Ö. salonda hazır bulunurken, tutuklu 4 sanık ise bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİ"
Sanıkların yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşmada ifade veren İ.Ö., iyilik yapmak isterken tuzağa düşürüldüğünü söyledi. Bahar Kaya ile internet üzerinde okey oynarken tanıştığını belirten İ.Ö., "Aile durumunun kötü olduğunu bana söyledi. Ben de elektrik ve su faturalarını ödemesi için kendisine parasal yardımda bulundum. Cep telefonları alıp hediye ettim. Ödemiş'te birlikte iş yeri açmak için ona teklifte bulundum. Kabul etti. İzmir otogarında kendisini karşıladım. Otele yerleştirdim. Bana, duş almamı söyledi. Yıkanıp çıkınca odamda tanımadığım bir erkek vardı. Tanımadığım kişi beni yatağa yatırıp çıplak fotoğraflarımı çekti. Tabancayı uzatıp tutmamı istedi. Ardından, parmak izimi aldığını söyleyip tehditlerde bulundu. Sonuç olarak 60 bin liramı şantaj yoluyla aldılar. Benim gibi birçok kişiyi dolandırmışlar. Onlardan şikayetçiyim" dedi.
Tarafların avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye talebini reddedip duruşmayı erteledi.
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