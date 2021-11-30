Nihat Tüney: Sakal ekimi saç ekiminden farksız

SAKAL EKİMİ DETAYLARI

Vücudun bir bölgesinden alınan saçlar çene hattınıza ve sakalınızın çıkmasını istediğiniz yere ekilir.

Bu kulağa yeterince basit geliyor ancak oldukça detaylı bir süreç. Cerrah iki ana yaklaşım ile bu operasyonu gerçekleştirebilir.

Foliküler ünite ekstraksiyonu (FUE). Bu yaklaşım, donör alandan birer birer tüm foliküler ünitelerin hasat edilmesiyle yapılır. FUE daha az ağrılıdır, bu da neden daha sık uygulanan bir işlem olduğunu açıklayabilir.

Foliküler ünite transplantasyonu (FUT). Bu yaklaşım için cerrah, başın arkasından küçük bir doku şeridi keser ve bu dokudan saç köklerini çıkarır.

Foliküler ünite, aynı çıkış noktasından deri yoluyla çıkabilen birkaç saç folikülünden oluşan küçük bir gruptur.

Her iki prosedür de başın arkasından 2.000 ila 5.000 saç folikülü grefti veya daha fazlasını, genellikle kulaklarınızla aynı hizada veya biraz daha aşağısını alır ve yüzünüze implante eder.

Greft, nakledilen bir saç köküdür.

SAĞLIKLI SAÇLARA İHTİYAÇ VAR

Saç kökleri başınızın arkasından alındığı için bu bölgede sağlıklı saç köklerine sahip olmanız önemlidir. Bu bölge genellikle kel kalan son bölgeler arasında yer alır, bu nedenle tepeden biraz saç kaybetmeye başlasanız bile, muhtemelen başınızın arkasında hala sağlıklı bir büyüme var.

Cerrahınız kafa derinizi inceleyecek ve nakil için yeterli foliküler ünite olup olmadığını belirleyecektir. Yeterince saç kökü yok gibi görünüyorsa, doktorunuz alternatif tedaviler önerebilir. Bu bir ilandır!