Tolga Karel bu sözlere çok sinirlenecek! Eski eşi Günay Musayeva nefret kustu: Nafakayı geçtim çocuğunu bile aramıyor

"NE NAFAKASI ONUN VERECEĞİ PARAYA İHYACIMIZ YOK!"

Azeri asıllı model, "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası! Onu geçtim, çocuğunu bile aramıyor! Bizim onun vereceği paraya ihyacımız yok zaten, herkes kendi yolunda!" sözleriyle eski eşine tepki gösterdi.