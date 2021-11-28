Tolga Karel bu sözlere çok sinirlenecek! Eski eşi Günay Musayeva nefret kustu: Nafakayı geçtim çocuğunu bile aramıyor
Yaprak Dökümü’nde rol aldıktan sonra hayatı adeta sihirli değnek dokunmuş gibi hayatı değişen ünlü oyuncu Tolga Karel bu sözlere çok sinirlenecek. Karel ile bir müddet evli kalan Günay Musayeva Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Musayeva, Karel ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Tolga Karel ile 2011–2015 seneleri arasında evli kalan ve ünlü oyuncudan Cihangir Can isminde bir erkek çocuğu olan model Günay Musayeva, geçen gün Nişantaşı'nda magazincilerle karşılaştı.
"SPOR ÖNCESİ FÖN ÇEKTİRMEYE GELDİM"
Saçlarına fön çektirdiğini belirten Musayeva, "Herkes spor sonrası bakıma giriyor. Ben spor öncesi fön çektirmeye geldim." dedi.
O SORUDAN SONRA GÜNAY ÖFKE SAÇTI
Musayeva, gazetecilerin kendisinden boşandıktan sonra Amerika'ya yerleşen Tolga Karel hakkında, "Eski eşiniz ile görüşüyor musunuz, nafakayı yatırıyor mu?" şeklindeki sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
"NE NAFAKASI ONUN VERECEĞİ PARAYA İHYACIMIZ YOK!"
Azeri asıllı model, "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası! Onu geçtim, çocuğunu bile aramıyor! Bizim onun vereceği paraya ihyacımız yok zaten, herkes kendi yolunda!" sözleriyle eski eşine tepki gösterdi.
5 YILDIR BİR KERE BİLE ARAMAMIŞ
Musayeva, geçtiğimiz yıllarda eski eşinin yıllardır nafaka ödemediğini açıklayarak, "İnşallah diğer çocuklarına daha iyi bir baba olur. 5 yıldır bir kez bile arayıp oğlumuzla konuşmadı! Cihangir'i, Babalar Günü'nde etkilenmesin diye okula göndermiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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