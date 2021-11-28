Adana’da akrabaların motosiklet kavgası 3 can aldı
Adana’da, akrabalar arasında motosikletin çalınması sebebiyle silahlı kavga çıktı. Olay sonucunda Kemal Acar (25), ağabeyi Hacı Acar (36) ile arkadaşları Cumali Canördek (32) hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, kavgadan sonra kaçan Mehmet Emin Ç. (46) ile oğulları Abdullah Ç. (20) ve Fırat Ç.'yi (18) bulmak için operasyon başlattı.
Olay, saat 14.30 sularında, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde yaşandı.
Mehmet Emin Ç. ile oğulları Abdullah Ç. ve Fırat Ç., motosikletlerini çalmakla suçladıkları akrabaları olan Kemal Acar ve ağabeyi Hacı Acar'ın evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
Mehmet Emin Ç. ve oğullarından biri, tabancayla Acar kardeşler ile arkadaşları Cumali Canördek'e ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, 3 kişiye de isabet etti. Baba ile oğulları ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Kemal Acar ve Hacı Acar kardeşler ile arkadaşları Cumali Canördek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadro sürprizler peş peşe geldi! Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Acun Ilıcalı tarih verdi...
- İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı tahmini! 5 günlük İstanbul hava durumu!
- İki formüle göre hesaplandı! SSK, Bağ-Kur emeklisine 750 lira maaş zammı ufukta! İşte taban tavan aylıkları…
- Yüksek maaşta son 3,5 yıl çok kritik! Maaşı belirlemek çalışanın elinde! Emeklilik öncesi SSK detayı…
- Turgay Başyayla kimdir, kaç yaşında? 29 Kasım Gelinim Mutfakta sunucusu Turgay Başyayla kimdir?
- Asgari ücrete dev zam! Toplantı öncesi ipucu geldi! Yüzde 35-40 arasında 3.800 TL’ye kadar…
- Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği zorunluluğu başladı mı? Kış lastiği fiyatı kaç TL?
- MasterChef Türkiye'de bomba iddia! Sergen Özen ve Dilara Başaran aşk mı yaşıyor? O görüntüler sosyal medyayı salladı
- Bir ay çalışıp 20 bin TL kazanıyorlar! 25-45 yaş arası kişiler tercih ediliyor! İstanbul’da bulması çok zor…
- Sergen Yalçın istifa etti mi? Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi görüşmesi nasıl sonuçlandı?
- TOKİ Ankara Yenimahalle kura çekilişi ne zaman? TOKİ Ankara çekiliş tarihleri 2021!
- Asgari ücret toplantısı 2022 ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?