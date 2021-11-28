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Adana’da akrabaların motosiklet kavgası 3 can aldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.11.2021 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021
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Adana’da akrabaların motosiklet kavgası 3 can aldı

Adana’da, akrabalar arasında motosikletin çalınması sebebiyle silahlı kavga çıktı. Olay sonucunda Kemal Acar (25), ağabeyi Hacı Acar (36) ile arkadaşları Cumali Canördek (32) hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, kavgadan sonra kaçan Mehmet Emin Ç. (46) ile oğulları Abdullah Ç. (20) ve Fırat Ç.'yi (18) bulmak için operasyon başlattı.

Olay, saat 14.30 sularında, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde yaşandı.

Mehmet Emin Ç. ile oğulları Abdullah Ç. ve Fırat Ç., motosikletlerini çalmakla suçladıkları akrabaları olan Kemal Acar ve ağabeyi Hacı Acar'ın evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Mehmet Emin Ç. ve oğullarından biri, tabancayla Acar kardeşler ile arkadaşları Cumali Canördek'e ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, 3 kişiye de isabet etti. Baba ile oğulları ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Kemal Acar ve Hacı Acar kardeşler ile arkadaşları Cumali Canördek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Mehmet Emin Ç. ile oğulları Abdullah Ç. ve Fırat Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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