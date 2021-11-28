Adana’da akrabaların motosiklet kavgası 3 can aldı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Mehmet Emin Ç. ve oğullarından biri, tabancayla Acar kardeşler ile arkadaşları Cumali Canördek'e ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, 3 kişiye de isabet etti. Baba ile oğulları ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.