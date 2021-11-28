İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı tahmini! 5 günlük İstanbul hava durumu!
İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı tahmini olup olmadığı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 5 günlük İstanbul hava durumuna göre, İstanbul’da kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Yurt genelinde 36 il için Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı gelmişti. Uyarılara göre; önümüzdeki hafta yurt genelinde kuvvetli sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Peki, hangi illerde kar yağacak? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı tahmini merak edilen konulardan birisi oluyor. 5 günlük İstanbul hava durumu yoğun şekilde sorgulanıyor. Yurt genelinde 36 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'den yayınlanan tahminlere göre; Çarşamba gününden itibaren etkili olmak üzere birçok ilde yoğun kar yağışı etkili olacak. Peki; İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
5 günlük tahmine göre İstanbul'da herhangi bir kar yağışı beklenmiyor. Yoğun kar yağışının genellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre; çarşamba günü, Bilecik, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Yozgat'ta kar yağışı etkili olacak.
Perşembe günü ise Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Van'da kar yağışı bekleniyor.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 20
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- İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı tahmini! 5 günlük İstanbul hava durumu!
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