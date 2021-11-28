İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı tahmini! 5 günlük İstanbul hava durumu!

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 20