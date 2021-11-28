Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini! Hangi illere kar yağacak? İstanbul Ankara ve İzmir için A Haber'de flaş uyarı
Kar ve sağanak yağış uyarılarının ardından Hava Tahminleri Uzmanı Cengiz Çelik A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.Çelik İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan açıklamalarında kar ve sağanak yağışlar için tarih verdi. Milyonların "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmini ve Çelik'in açıklamalarıyla cevap buldu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esmesi öngörülüyor. Rüzgarın yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölge genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
HIZI 110 KM'Yİ BULACAK
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova için pazartesi sabahından itibaren etkili olması beklenen fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtınanın 70-110 kilometre saat şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
A Haber canlı yayınında Hava tahminleri uzmanı Cengiz Çelik kritik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Özellikle Bugünden itibaren İç ve Kzuey kesimlerimizde yağış devam ediyor. Doğu bölgelerimize doğru ilerliyor ancak, yarından itibaren yeni bir yağış etkisi altına girecek yurdumuz...Özellikle pazartesi salı ve çarşamba günü tüm yurdumuzda yağış görebiliriz." ifadelerine yer verdi.
"METEOROLOJİK UYARILARI ÜÇE AYIRABİLİRİZ"
"Meteorolojik uyarıları üçe ayırabiliriz" diyen Çelik, "Hem kuvvetli yağış uyarımız var, havalar ciddi oranda soğuyacak Çarşamba günü için, Salı günühatta Batı bölgelerinden başlayarak Çarşamba günüönemli bir sıcaklık düşüşü bekliyoruz bir de yarın ve Salı günü kuvvetli lodos bekliyoruz" şeklinde konuştu.
KAR YAĞIŞI UYARISI
Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsüm normallerine düşeceğini ifade eden Çelik, Çarşamba günü İç Anadolu Bölgesi için karyağışı olacağı tahmininde bulundu.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Ankara Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen sağanak ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu. Olumsuz hava koşullarının salı gününe kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren Ankara'da rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Açıklamada sağanakla ilgili de "29 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 29 Kasım Pazartesi akşam ve 30 Kasım Salı sabah saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.
İZMİR İÇİN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, yarın sabah beklenen fırtınaya karşı uyarıp İzmir'in doğu ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan bilgilendirmeye göre, yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden il genelinde kuvvetli rüzgar, yerel olarak tam fırtına (70-110km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtına sırasında meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Fırtınanın yarın gece yarısına kadar süreceği belirtildi.
İzmir'in doğu ilçeleri için de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Açıklamada, bugün bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın İzmir'in doğu ilçelerinde (Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Torbalı, Bayındır) yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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