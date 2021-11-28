Meteoroloji’den 5 günlük hava tahmini! Hangi illere kar yağacak? İstanbul Ankara ve İzmir için A Haber’de flaş uyarı

A Haber canlı yayınında Hava tahminleri uzmanı Cengiz Çelik kritik açıklamalarda bulundu. Çelik, "Özellikle Bugünden itibaren İç ve Kzuey kesimlerimizde yağış devam ediyor. Doğu bölgelerimize doğru ilerliyor ancak, yarından itibaren yeni bir yağış etkisi altına girecek yurdumuz...Özellikle pazartesi salı ve çarşamba günü tüm yurdumuzda yağış görebiliriz." ifadelerine yer verdi.

"METEOROLOJİK UYARILARI ÜÇE AYIRABİLİRİZ"

"Meteorolojik uyarıları üçe ayırabiliriz" diyen Çelik, "Hem kuvvetli yağış uyarımız var, havalar ciddi oranda soğuyacak Çarşamba günü için, Salı günühatta Batı bölgelerinden başlayarak Çarşamba günüönemli bir sıcaklık düşüşü bekliyoruz bir de yarın ve Salı günü kuvvetli lodos bekliyoruz" şeklinde konuştu.