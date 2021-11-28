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77 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari Didim'de yakalandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 28.11.2021
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77 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari Didim’de yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde, hakkında 30 ayrı suçtan toplam 77 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kurtuluş Çağlayan (42) saklandığı evde yakaladı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Söke'de karıştığı 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Sahte banka veya kredi kartı kullanma', 'Sahte banka veya kredi kartı üretme' gibi suçlardan hakkında 30 farklı dosyadan toplam 77 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kurtuluş Çağlayan'ın Didim'de olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Saklandığı adres tespit edilen Çağlayan, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Firari hükümlü Kurtuluş Çağlayan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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