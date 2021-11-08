İspanya KADES’i örnek seçti! Detaylı bilgileri talep ettiler

Meclis'te kurulan TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine ilişkin Araştırma Komisyonu 27-30 Ekim tarihlerinde İspanya'ya giderek uygulamaları yerinde inceledi. Komisyon Başkanı Öznur Çalık, İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulamasının İspanya İçişleri Bakanlığı yetkililerini çok etkilediğini belirterek, "Türkiye'de 2 milyon 600 bine ulaşan, sadece kadınlar tarafından indirilen bu sistem kadınların şiddete maruz kalmadan başvurabilecekleri bir usul olarak onlar da detaylı bilgileri bizlerden talep ettiler. KADES uygulamamız ben özellikle altını çizerek söylüyorum. Çok başarılı bir uygulama ve hedefin 5 milyon olması gerektiğini, Sayın Bakanımız bu konuda çalışmalar yaptığını ifade etmişti . İnşallah çok daha fazla sayıda kadın KADES uygulamasını indirir ve o ihbar hattına hiç basma ihtiyacı olmadığı bir süreci hep birlikte yaşarız" dedi.