İspanya KADES’i örnek seçti! Detaylı bilgileri talep ettiler
Son dakika haberine göre: Meclis'te kurulan TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine ilişkin Araştırma Komisyonu 27-30 Ekim tarihlerinde İspanya'ya giderek uygulamaları yerinde inceledi. Komisyon Başkanı Öznur Çalık, İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulamasının İspanya İçişleri Bakanlığı yetkililerini çok etkilediğini belirtti.
Meclis'te kurulan TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine ilişkin Araştırma Komisyonu 27-30 Ekim tarihlerinde İspanya'ya giderek uygulamaları yerinde inceledi. Komisyon Başkanı Öznur Çalık, İçişleri Bakanlığı'nın KADES uygulamasının İspanya İçişleri Bakanlığı yetkililerini çok etkilediğini belirterek, "Türkiye'de 2 milyon 600 bine ulaşan, sadece kadınlar tarafından indirilen bu sistem kadınların şiddete maruz kalmadan başvurabilecekleri bir usul olarak onlar da detaylı bilgileri bizlerden talep ettiler. KADES uygulamamız ben özellikle altını çizerek söylüyorum. Çok başarılı bir uygulama ve hedefin 5 milyon olması gerektiğini, Sayın Bakanımız bu konuda çalışmalar yaptığını ifade etmişti . İnşallah çok daha fazla sayıda kadın KADES uygulamasını indirir ve o ihbar hattına hiç basma ihtiyacı olmadığı bir süreci hep birlikte yaşarız" dedi.
Türkiye'nin elektronik kelepçe uygulamasını İspanya'dan aldığını anımsatan Çalık, "İspanya'dan iyi örnek olarak alınan elektronik kelepçede Türkiye'nin kat etmiş olduğu yolu çok önemsiyoruz. İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde kurulan GAMER çok önemli bir birim haline gelmiş vaziyette. Hem hakimlerin vermiş olduğu mesafe hem de üzerine İçişleri Bakanlığımızın uygulamış olduğu mesafe kadının korunması adına önemli koruyucu tedbirlerden bir tanesi olarak İspanya yetkilileri tarafından da dikkatle dinlendi" diye konuştu.
Yapılan görüşmelerde 2020 yılında İspanya 'da 50 kadının öldürüldüğünü, alınan tüm tedbirlere rağmen cinayetlerin maalesef devam ettiğinin kendilerine aktırıldığını belirten Çalık, şunları söyledi:
"Hatta gittiğimiz gün, çok kısa bir süre önce 68 yaşındaki bir kadının 70 yaşındaki eşi tarafından öldürüldüğünü ifade ettiler. İspanya kadının temsili açısından çok yol kat etmiş, hem senatoda hem Temsilciler Meclis'inde hem de kabinesinde kadın temsilinin çok güçlü olduğu bir ülke ve 2004 yılından itibaren de çıkarmış oldukları yasalarla dünyada, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi en erken başlatan, elektronik kelepçe uygulaması dahil olmak üzere başlatan ülkelerden biri olmasına rağmen yine toplumsal farkındalıkları kamu spotları, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla her alanda oluşturdukları eşitlik birimlerine rağmen maalesef hala, nüfusa oranla baktığımızda, yılda 50 kadın cinayetini tamamen ortadan kaldırmış değil."
2 MİLYON 668 BİN KEZ İNDİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması bugüne kadar 2 milyon 668 bin 306 kez indirildi. Uygulama üzerinden 227 bin 936 kadın ihbarda bulundu. 7 gün 24 saat hizmet veren KADES kapsamında ihbarların tamamına müdahale edildi. Uygulamanın merkezinde ise çağrılara yanıt veren Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Elektronik İzleme Merkezi bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre merkez, eş zamanlı olarak 300'e yakın mağdur vakayı anlık takip ederek risk durumunu izliyor. Yine bakanlık verilerine göre, KADES uygulaması üzerinden gelen çağrıya güvenlik birimleri ortalama 4-5 dakika içinde müdahale ediyor.
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