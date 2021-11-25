Kağıthane'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın
İstanbul Kağıthane'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binanın önünde bulunan elektrik direği de alev alev yandı.
Yangın saat 01.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Yavuz Selim Mahallesi, Aybike Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi.
Mobilya imalathanesi olarak kullanılan iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binanın önünde bulunan elektrik direğinde de yanma meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangın sırasında atölyede hasar meydana gelirken, ölen yada yaralanan olmadı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.
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