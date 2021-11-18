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Son dakika: İstanbul’da iki gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2021
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Son dakika: İstanbul’da iki gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda iki gecekonduda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın nedeniyle iki gecekonduda da hasar oluştu.

Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'taki iki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iki gecekonduda da hasar oluştu.



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