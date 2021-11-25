Polis memurunu önce vurdular sonra tekmelediler! İstanbul’da vahşet

Olay, 12 Şubat tarihinde Esenyurt Sanayi Sitesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle iş yerinden çıkan silahlı şahıslar aralarında polis memuru Yaşar A.'nın da bulunduğu 3 kişiyi silahla vurarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Polis memuru yaralanmış, saldırganlar kısa bir süre sonra yakalanarak tutuklanmak üzere adliyeye sevk edilmişti.