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Polis memurunu önce vurdular sonra tekmelediler! İstanbul'da vahşet

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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Polis memurunu önce vurdular sonra tekmelediler! İstanbul’da vahşet

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bir polis silahla vuruldu. 3 kişinin yaralandığı kavgada vurulan polis memuruna yerde defalarca tekme atıldı. Türkiye gündemine oturan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt Sanayi Sitesi içerisinde iki grup arasında yaşanan kavgada, görev istirahatli bir polis memurunun da arasında bulunduğu 3 kişi vurularak yaralanmıştı.

Olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kurşun yağdıran saldırganlar silahla yaraladıkları şahısları yerde tekmeledikleri anlar kan dondurdu.

Olay, 12 Şubat tarihinde Esenyurt Sanayi Sitesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle iş yerinden çıkan silahlı şahıslar aralarında polis memuru Yaşar A.'nın da bulunduğu 3 kişiyi silahla vurarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Polis memuru yaralanmış, saldırganlar kısa bir süre sonra yakalanarak tutuklanmak üzere adliyeye sevk edilmişti.

ÖNCE KURŞUN YAĞDIRDI SONRA YERDE TEKMELEDİ

Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişinin silahla vurulduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki grubun karşı karşıya geldiği olayda iş yerinden ateş ederek çıkan iki kişinin, 3 kişiyi silahla vurduğu görülüyor.

Daha sonra yaralanan şahısların yerde yattığı sırada saldırganlar gelerek yerdeki şahısları tekmeledikleri görülüyor. Yaşanan olay çevredeki iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

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