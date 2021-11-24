Şaşkına çeviren görüntü! Koskoca tır ikiye bölünüp parçalandı

TRAFİK TEK ŞERİTTEN AKTI

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kalırken, İzmir istikametinde de trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kupası ikiye bölünen tırın, Kula Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla orta refüje çekilmesinin ardından trafik her iki yönden de kontrollü olarak sağlanmaya başladı.