Şaşkına çeviren görüntü! Koskoca tır ikiye bölünüp parçalandı
Manisa'nın Kula ilçesinde sağanak yağışın tesiriyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, aynı istikamette seyir halindeki başka bir tıra arkadan çarpıp orta refüje çıktı. Tırın kupa kısmı orta refüjü aşarak yolun karşı şeridine geçerken, ikiye ayrılan tırın kupası kazanın şiddetini ortaya çıkardı.
PARÇALANDI
Karayolunda bir süre savrulan tır, aynı yönde seyreden Faruk Çay idaresindeki 35 AU 4853 dorse plakalı tıra arkadan çarpıp orta refüje çıktı. Kazanın şiddetiyle tırın kupası ikiye bölünürken, kupadan bölünen üst parça karşı şeride geçti.
Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önlerken, ikiye bölünen kupadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Erol Kaya, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Kaya, buradaki tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
TRAFİK TEK ŞERİTTEN AKTI
Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kalırken, İzmir istikametinde de trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kupası ikiye bölünen tırın, Kula Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla orta refüje çekilmesinin ardından trafik her iki yönden de kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef Türkiye'de eleme potasına giden Görkem Demiral'ın ablası bakın kim çıktı! O da yarışmaları teker teker gezmiş
- Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? Öğretmenler Günü ilk kez ne zaman kutlandı?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte son açıklamalar...
- En güzel bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü kutlama mesajları! Happy Teachers Day kutlama görselleri...
- 24 Kasım Öğretmenler Günü ablaya, abiye en farklı kutlama mesajları... Öğretmenler Günü eşe, sevgiliye, anneye, babaya duygusal mesajlar!
- 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri... Atatürk'ün hiç bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü sözleri!
- Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir? Öğretmenler Günü kadın, erkek öğretmene hediye önerileri!
- Benzin, LPG, motorin yeni fiyatları ne kadar, belli oldu mu? Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
- Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne anlama geliyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu kimleri kapsayacak, neler getirecek?
- Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...
- Destan dizisi Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Destan dizisi Akkız kimdir, tarihte var mı? İşte hayatı...