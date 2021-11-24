Ayşenaz Arık ve Gamze birlikte kayıplara karıştı! Türkiye Ayşenaz Arık ve Gamze yaşıyor mu? sorusunun peşinde

EN SON PARKTA GÖRÜLDÜLER

16 yaşındaki genç kızların son olarak Kestel'de bulunan Güvercinlik parkında görüldükleri haberini alan aileler, hemen Kestel'e giderek park ve çevresinde kızlarını aradı. Polise de kayıp ihbarında bulunduklarını belirten Ayşenaz'ın babası Ceylan Arık, "Kestel'de görüldüğünü öğrenince burada aramaya başladık. Meydanda tost yemişler. Birisi Allah rızası için karınlarını doyurmuş. Biz kızımın Kestel'de olduğunu biliyoruz görenlerin duyanların polisle ya da bizimle iletişime geçmesini istiyoruz" dedi.