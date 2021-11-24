Eski sevgiliyle olan fotoğrafları paylaşırken dikkat! Yargıtay’dan emsal karar

"CGK'NIN DA BENZERİ BİR KARARI VAR"

Acar, daha önce Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun da, ayrıldığı sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmayan eski sevgili hakkında yerel mahkeme tarafından verilen beraat kararını bozduğunu belirtti. Yargıtay'ın güncel kararının son derece önemli ve bu konuda emsal oluşturacak nitelikte olduğuna dikkat çeken Acar, şunları kaydetti:

"Zaten hemen hemen hepimiz artık rıza olmaksızın çekilen bir fotoğrafı veya videoyu yayınlamanın suç olduğunu biliyoruz. Ancak güncel kararda, önceden rıza ile çekilmiş bir fotoğrafın, izin almadan yayınlanamayacağı belirtilmektedir. Biriyle resim veya video çekilmesine izin vermek, sosyal medya üzerinden bu resim veya videonun yayınlanmasına rıza göstermek anlamına gelmez. Yayımlamak için de ayrıca rıza gerekir."