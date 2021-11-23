Son dakika! Kocaeli’de doğal gaz borusu patladı: Sokak tahliye edildi

"EVLERİN İÇİ DOĞAL GAZ KOKUSUYLA DOLDU"



Çok korktuklarını söyleyen Aydın Usta, "Bir anda güçlü bir ses duyduk. Kazı yapılırken boruyu patlattılar. Evlerin içi doğal gaz kokusuyla doldu. Evlerde oturanların binalardan çıkmaları istendi. Biz de hemen evimizden çıkarak uzak bir noktaya gittik. Çok korktuk ve endişelendik" dedi.

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