Kırklareli’nde denizde bulunan karaca şaşkına çevirdi!
YAŞAM İHA
Kırklareli’nde denizde yüzerken bulunan karaca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Hayvan olay yerine gelen gelen ekipler tarafından yapılan sağlık kontrolü ardından doğal ortamına bırakıldı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri, denizin içinde bir karacanın yüzerek karaya yaklaştığını fark etti.
EKİPLER İMDADINA YETİŞTİ
Sahil Güvenliği ekiplerince karaca denizden kurtarıldı.
Daha sonra ekipleri durumu Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen şube ekipleri karacanın sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bıraktı.
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