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Sancaktepe’de ipi kopan dana sahibine saldırdı! Fırçayla durdurmaya çalıştığı anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Sancaktepe’de ipi kopan dana sahibine saldırdı! Fırçayla durdurmaya çalıştığı anlar kamerada

İstanbul Sancaktepe’de kurban kesim yerine getirilen hemen hemen 1 ton ağırlığındaki dana, kamyonetten indirildiği esnada sahibine saldırdı. Yaralanan Hasan Yıldız hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşandı. Hasan Yıldız, hemen hemen 1 ton ağırlığındaki danasıyla kurban kesim alanına gitti. Yıldız, danasını indirmek için kamyonetin arka kapağını açtığında bağlı olduğu ipten kurtulduğunu gördü.

Fırçayla dananın kaçmasını durdurmaya çalıştı.

Fakat korkarak kaçmaya çalışan dana, kamyonetten sahibinin üzerine doğru atladı.

Kolundan yaralanan Yıldız'ın feryadına kesim alanındaki çalışanlar yetişti. Yerde kalan Yıldız etraftaki vatandaşların yardımıyla hastaneye götürüldü. Yıldız'ın kolunda çatlaklar olduğu belirtildi.

"AMELİYAT OLACAĞIM"

Yaralanan Hasan Yıldız, "Danayı indirirken, kendiliğinden ipinden kurtulmuş. Ben de habersiz bir şekilde kapağı açtım. Kapağı açtıktan sonra durduramadım. Üzerime atladı. Bağlıydı, kendi kendine çözülmüş. Çözüldüğünü kapağı açtıktan sonra fark ettim. Tabii geç oldu bu hale geldik. Bana vurdu. Aşağıya attı. Kolumun iki yerinde kırık var. Ameliyat olacağım. O anda hastaneye götürdüler. Film ve tomografi çekildi. Kolumda çıkık vardı. Onu yerine getirdiler. Pazartesi ameliyat olacağım. Kesimlikti o dana. Onu indiriyorduk. Dana sonra kaçtı. 2 saat kovaladık. Sonra kıstırıp yakaladık" dedi.

"FIRÇAYLA DANAYI DURDURMAK İSTEMİŞ"

Hasan Yıldız'ın yardımına koşan Enes Kaya ise "Açtı kapağı ben de içeri girdim. Telefondan birine mesaj gösterecektim. Daha sonra yardım etmeye gidecektim. Beklemeden dananın yuları boynundan çıkmış. Fırçayla danayı durdurmak istemiş. Dana fırçayı görünce üstüne atlıyor. Allahtan kolunun üstüne düşmüş. Kafasına düşse daha farklı şeyler konuşurduk. O an ilk müdahaleyi ben yaptım. Apar topar koştum yanına. 'Kolumu hissetmiyorum' dedi. Kendi arabamıza koyduk, hastaneye götürdük" şeklinde konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Dananın kamyonetten atlayarak sahibini yaraladığı anlar kurban kesim alanındaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; Hasan Yıldız'ın kamyonetin arka kapağını açtığı, ipinden kurtulan dananın üstüne atladığı ve kolundan yaralanan Yıldız'ın yerde yattığı, çevredekilerin yardımına koştuğu anlar yer alıyor.

Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti FIRÇAYLA DURDURMAK İSTEDİĞİ DANA HASTANELİK ETTİ

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