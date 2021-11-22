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Pendik’te muştalı gençler moto kuryeye saldırdı! O anlar görüntülendi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Pendik’te muştalı gençler moto kuryeye saldırdı! O anlar görüntülendi

İstanbul’un Pendik ilçesinde bir grup saldırgan genç, trafikte sözlü atışma yaşadıkları moto kuryeyi araçla takip ederek bir dükkan önünde yakalayınca muşta ile darp etti. Muştalı faciada saldırganların izleme anı da güvelik kamerasına saniye saniye kaydedildi.



Olay, geçen gece saat 01.30 sularında Pendik'te yaşandı. İddiaya göre, araç içerisinde hareket halinde olan bir grup genç yol üzerinde karşılaştıkları moto kurye Mehmet Kaya ile yol verme kavgası sebebiyle sözlü atışma yaşadı. Araç içerisindeki gençlerden biri motosiklete tekme atınca tartışmada tansiyon yükseldi.

DÜKKANA SIĞINSA DA KURTULAMADI

Kavganın büyümesi üzerine olay yerinden uzaklaşarak bir dükkana sığınan motosiklet sürücüsü Kaya, kendisini takip eden araç sürücüsü ve arkadaşları tarafından muştalı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Başına aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken saldırgan şahısların motosiklet sürücüsünü takip ederek dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KAFASINA ON DİKİŞ ATILDI
Yaşanan olayda yaralanan motosiklet sürücüsü yakını Ahmet Kaya, "Sanırım yol üzerinde tartışmışlar. Araçtakilerden biri bizim çocuğun motosikletine vurmuş. Yeğenim oradan kaçarak burada bulunan bir dükkana sığınmak istemiş. Karşı tarafta araçla takip etmiş. Dükkan önünde yakalayınca da muştayla darp etmişler. Aldığı darbeler sonrası yeğenimin kafasına 10 dikiş atıldı. Saldırganlar sadece yeğenime değil sığındığı dükkandaki kuryeye de saldırmışlar. Kamerada her şey görünüyor zaten" diye konuştu.

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