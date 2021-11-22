Pendik’te muştalı gençler moto kuryeye saldırdı! O anlar görüntülendi

KAFASINA ON DİKİŞ ATILDI

Yaşanan olayda yaralanan motosiklet sürücüsü yakını Ahmet Kaya, "Sanırım yol üzerinde tartışmışlar. Araçtakilerden biri bizim çocuğun motosikletine vurmuş. Yeğenim oradan kaçarak burada bulunan bir dükkana sığınmak istemiş. Karşı tarafta araçla takip etmiş. Dükkan önünde yakalayınca da muştayla darp etmişler. Aldığı darbeler sonrası yeğenimin kafasına 10 dikiş atıldı. Saldırganlar sadece yeğenime değil sığındığı dükkandaki kuryeye de saldırmışlar. Kamerada her şey görünüyor zaten" diye konuştu.

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