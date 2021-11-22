22 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti… O anlar kamerada

Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti… O anlar kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2021 11:51
Güncelleme:22.11.2021 11:57
Sancaktepe'de kurban kesim alanına getirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dana, kamyonetten indirildiği sırada sahibine saldırdı. Yaralanarak yerde kalan Hasan Yıldız hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe'de yaşandı. Hasan Yıldız, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki danasıyla kurban kesim alanına geldi. Yıldız, danasını indirmek için kamyonetin arka kapağını açtığında bağlı olduğu ipten kurtulduğunu fark etti. Fırçayla dananın kaçmasını önlemek istedi. Ancak korkarak kaçmaya çalışan dana, kamyonetten sahibinin üzerine doğru atladı. Kolundan yaralanan Yıldız'ın imdadına kesim alanındaki çalışanlar koştu. Yerde kalan Yıldız çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü. Yıldız'ın kolunda çatlaklar olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erzurum’da 4,7 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti
Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti
Ağrı kesici diye AirPod yuttu
Ağrı kesici diye AirPod yuttu
Korkunç görüntü! Vatandaş isyan etti
Korkunç görüntü! Vatandaş isyan etti
Kartal’da trafikte ‘ölüm oyunu’
Kartal’da trafikte ‘ölüm oyunu’
Uzmanlardan ‘adımsayar’ uyarısı!
Uzmanlardan ‘adımsayar’ uyarısı!
Düğün konvoyunda alt geçidi kapatıp drift atan magandalar kamerada
Düğün konvoyunda alt geçidi kapatıp drift atan magandalar kamerada
Beğendiği yeleği önce denedi, sonra böyle çaldı
Beğendiği yeleği önce denedi, sonra böyle çaldı
Müslüme neden öldü? Bugün kritik
Müslüme neden öldü? Bugün kritik
PCR testi sonucunu beklemeden otobüse binen genç şoku yaşadı
PCR testi sonucunu beklemeden otobüse binen genç şoku yaşadı
44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı cezaevinde kendini astı
44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı cezaevinde kendini astı
Kar ve sağanak uyarısı!
Kar ve sağanak uyarısı!
Daha Fazla Video Göster