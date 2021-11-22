Ezine Çayı’nda erken uyarı sistemi devreye giriyor! Tehlike böyle önlenecek

"ERKEN UYARI SİSTEMLERİYLE TAŞKINI ÖNCEDEN VATANDAŞA HABERDAR EDECEĞİZ"

Uzun vadede de özellikle üst havza tedbirleri noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Bölge Müdürü Yaroğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle Bozkurt gibi taşkın riski bulunan yerleşim yerlerinin üst havzalarında üst havza tedbirleriyle alakalı sel kapanları, taşkın barajları, sel tırmığı, geçirgen tersip bendleri gibi bu tür proje çalışmalarımızda devam ediyor. Ayrıca taşkın esnasında vatandaşımızı selden önce haberdar edeceğimiz erken uyarı sistemleri inşa edeceğiz. Bununla ilgili son aşamaya geldik ve ihale aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bu erken uyarı sistemleriyle taşkını önceden vatandaşa haberdar ederek vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almasını sağlayacağız."





Öte yandan, Ezine Çayı'nda ıslah çalışmaları sırasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kayıp vatandaşlarla ilgili arama çalışmalarını sürdürüyor.