Afyonkarahisar’da 3 gün boyunca aranan kayıp horoz bulundu

"İZİN ALDIM EVDE KALDIM"

Horozunun çalınma ve kaybol riskine karşı yeni önlemlerde aldığını ve bir çok noktaya daha güvenlik kamerası kurduğunu ifade eden Karataş, "Bu şekilde bulan abimden de Allah razı olsun aynı zamanda sizlere de çok teşekkür ederim. Çünkü bulunmasında sizin de yani İHA'nın büyük payı var. Sizin sayenizde haberlerde yayınlandı. Üzüntülüydük ailecek üzüntülüydük. İnsanın morali çok bozuluyor hatta izin aldım evde kaldım Cuma günüde yani hiçbir şey yapmak istemiyordum. Oraya gidip kümeste kendi hayvanımı görene kadar inanmamıştım. Gidip gördüğümde 'şükürler olsun' dedim. Çalındığı konusunda bir fikrim yok gittiğimizde adam evet burada bir horoz var dedi. Çocukları koymuş dedi. Çocukları haberi gördük haber verecektik dediler ama gerisi yok" dedi.

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