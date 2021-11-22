Afyonkarahisar’da 3 gün boyunca aranan kayıp horoz bulundu
Afyonkarahisar’da, Japonya'dan getirilen ve geçen günlerde ortadan kaybolan Yakomoho adlı süs horozu bulundu. Hallaç köyü yolu yönündeki bir besihane de kaybolan horozunu gören öğretmen Tolgahan Karataş horozunu bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Olay, 18 Kasım' tarihinde Kurtuluş Mahallesi Sazan Sokakta yaşandı.
Hobi için süs tavuk cinsi horoz yetiştiriciliği yapan Tolgahan Karataş adlı öğretmen sabah kümese girdiğinde Japonya'dan getirilen süs tavuklarından üreyen ve ilk göz ağrısı olan Yakomoho adlı 2 bin TL değerindeki horozunun çalındığını anladı.
HOROZU İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI
Karataş, çalınan Yakohoma isimli horozunu bulmak için sosyal medya aracılığı ile paylaşım yaparak yardım istedi.
SEVİNCE BOĞULDU
Kaybolan horozla ilgili bugün yaşanan gelişme ise Karataş'ı sevince boğdu. Kaybolan horozun bulunmasının ardından konuşan Karataş, "Horozum dün akşam bir abimizin haber vermesiyle bulundu. Civar köylerden birinde bulundu. Bana ulaşan bir ağabeyim horozu bir başka kişinin kümesinde gördüğünü söyledi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Gidip baktığımızda ise bizim horoz çıktı. Aldık oradan geldik şu an horozumuz kendi kümesimizde artık ve çok mutluyum" dedi.
"İZİN ALDIM EVDE KALDIM"
Horozunun çalınma ve kaybol riskine karşı yeni önlemlerde aldığını ve bir çok noktaya daha güvenlik kamerası kurduğunu ifade eden Karataş, "Bu şekilde bulan abimden de Allah razı olsun aynı zamanda sizlere de çok teşekkür ederim. Çünkü bulunmasında sizin de yani İHA'nın büyük payı var. Sizin sayenizde haberlerde yayınlandı. Üzüntülüydük ailecek üzüntülüydük. İnsanın morali çok bozuluyor hatta izin aldım evde kaldım Cuma günüde yani hiçbir şey yapmak istemiyordum. Oraya gidip kümeste kendi hayvanımı görene kadar inanmamıştım. Gidip gördüğümde 'şükürler olsun' dedim. Çalındığı konusunda bir fikrim yok gittiğimizde adam evet burada bir horoz var dedi. Çocukları koymuş dedi. Çocukları haberi gördük haber verecektik dediler ama gerisi yok" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yağmur Tanrısevsin öyle bir paylaşım yaptı ki... Hayranları beğeni yağmuruna tuttu
- Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?
- TOKİ’den 393 lira taksitle Ankara, Bursa, Sivas, Malatya’da ev satışı! İl il konut fiyatları! Başvuru dönemi sürüyor
- Nursel Köse paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Verdiği pozlarla gençlere taş çıkardı
- Pendik’te muştalı gençler moto kuryeye saldırdı! O anlar görüntülendi
- Erzurum deprem şiddeti kaç? Erzurum deprem son dakika! Kandilli AFAD son depremler (Deprem mi oldu?)
- Ata Çağlayan ile Seda Sayan 'reklam ilişkisi' mi yaşıyor? İddialara yanıt geldi
- Kadir İnanır hayat arkadaşı Jülide Kural kimdir? Kadir İnanır hiç evlendi mi, eşi var mı?
- Camdaki Kız dizisinin gamsız annesi Feride fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! Nalan'a korse giydiren Feride'ye bakın siz
- Yaşam mücadelesini kaybetti! Ayşegül Aydın kimdir, kaç yaşındaydı? Ayşegül Aydın katili kimdir, tutuklandı mı?
- Gram, çeyrek altın fiyatları 22 Kasım! Altın haftaya nasıl başladı? 18-22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?
- MasterChef Türkiye'ye ikinci kez veda eden Azize herkesi şaşırttı! Paylaşımlarını görenler...