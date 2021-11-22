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Trabzon’da polisi şehit eden genç konuştu: Böyle olacağını düşünmemiştim

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Trabzon’da polisi şehit eden genç konuştu: Böyle olacağını düşünmemiştim

Trabzon’da 16 yaşındaki genç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. O esnada polis memuru Yusuf Ceylan’a çarparak şehit eden gencin ifadesi ortaya çıktı. Trafik canavarı genç, verdiği ifadesinde “Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar, diye düşünerek kaçtım. Böyle olacağını düşünmemiştim” dedi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde geçen gün saat 23.00 sularında kontrol noktasında denetim yapan emniyet güçleri, K.E.T. hakimiyetindeki 61 ABU 585 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T., otomobiliyle polis memuru Yusuf Ceylan'a vurarak kaçtı.

Yaralanan Ceylan, olay yerine çağırılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin akabinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir müddet sonra aracını bırakıp koşarak kaçmaya çalışan K.E.T. ve arkadaşı M.A. emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Hem ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

ŞEHİT OLDU

Hastanede tedaviye alınan polis memuru Yusuf Ceylan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Bu arada, K.E.T.'nin polisi memuruna çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 18 yıllık polis memuru Yusuf Ceylan düzenlenen törenle toprağa verileceği memleketi Samsun'a uğurlandı.

TUTUKLANDI

K.E.T. ile yanındaki arkadaşı M.A. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden K.E.T. 'Görevi başındaki memuru kasten öldürmek' suçundan tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.

"YÜZÜME DOĞRU IŞIK TUTUNCA HEYECANLANDIM"

K.E.T.'nin daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 farklı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olayda kullandığı aracı, serbest kalan arkadaşı M.A.'dan tur atmak için aldığını söyleyen K.E.T'nin ifadesinde "Kazadan 3 saat önce alkol almıştım. Arkadaşım M.A.'dan aldığım aracı kullandım. Kaza anında aracı ben kullanıyordum. Yolda çevirme olduğunu görünce sağa yöneldim. Ancak polisler araca ve yüzüme doğru ışık tutunca heyecanlandım. Kaçmak için sol şeride hızla girdim. Polisi görmedim. Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar, diye düşünerek kaçtım. Böyle olacağını düşünmemiştim. Pişmanım. Görevi başındaki memuru kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

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