Trabzon’da polisi şehit eden genç konuştu: Böyle olacağını düşünmemiştim

"YÜZÜME DOĞRU IŞIK TUTUNCA HEYECANLANDIM"



K.E.T.'nin daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 farklı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olayda kullandığı aracı, serbest kalan arkadaşı M.A.'dan tur atmak için aldığını söyleyen K.E.T'nin ifadesinde "Kazadan 3 saat önce alkol almıştım. Arkadaşım M.A.'dan aldığım aracı kullandım. Kaza anında aracı ben kullanıyordum. Yolda çevirme olduğunu görünce sağa yöneldim. Ancak polisler araca ve yüzüme doğru ışık tutunca heyecanlandım. Kaçmak için sol şeride hızla girdim. Polisi görmedim. Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar, diye düşünerek kaçtım. Böyle olacağını düşünmemiştim. Pişmanım. Görevi başındaki memuru kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

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