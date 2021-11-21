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Samsun’da Suriyeli gence saati sorduktan sonra bıçaklayıp kaçtılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.11.2021
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Samsun’da Suriyeli gence saati sorduktan sonra bıçaklayıp kaçtılar

Samsun'un İlkadım ilçesinde Suriyeli genç bıçaklı saldırıya uğradı. Bankta oturan Suriyeli gence saatin kaç olduğunu soran tanımadığı saldırganlar, genci bıçaklayıp olay yerinden uzaklaştılar.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı önünde yaşandı.

Suriye uyruklu 22 yaşındaki Imad A., bankta oturduğu esnada yanına gelen tanımadığı 4-5 şshıs kendisine saati sordu.

SAATİ SÖYLEDİ SALDIRIYA UĞRADI

Cep telefonundan bakarak saatin kaç olduğunu söyleyen Imad A.'ya yumruk ve bıçakla saldıran saldırganlar kaçtılar.

VÜCUDUNUN PEK ÇOK YERİNDEN YARALANDI

Sırtından, sol kolundan ve sol bacağından bıçakla yaralanan Suriyeli genç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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