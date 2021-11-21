Samsun’da Suriyeli gence saati sorduktan sonra bıçaklayıp kaçtılar

VÜCUDUNUN PEK ÇOK YERİNDEN YARALANDI

Sırtından, sol kolundan ve sol bacağından bıçakla yaralanan Suriyeli genç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.