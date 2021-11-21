Şanlıurfa’da kan donduran görüntü! Köpek elektrik akımına kapılarak telef oldu
YAŞAM İHA
Şanlıurfa Viranşehir’de caddede yürüyen sokak köpeği, elektrik akımına kapılarak öldü. O anlar da bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'nde yağmur yağarken caddede yürüyen 2 sokak köpeğinden biri yerdeki elektrik trafosunun yanından geçerken akıma kapıldı.
Yerde can çekişerek kıvranan köpeği gören bir çocuk dehşete kapılıp kaçarken, gelen sesler üzerine iş yerlerinden çıkan esnaf yerde kıvranan köpeği fark etti.
TELEF OLDUKimsenin elektrik kaçağı nedeniyle kurtarmaya gidemediği köpek telef oldu.
Olay yerine giden Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerinin akımı kesmesinin ardından belediye yetkilileri telef olan köpeği alarak götürdü.
Öte yandan köpek akıma kapılmadan önce birçok vatandaşın trafonun yanından geçtiği gözlendi.
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