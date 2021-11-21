Son dakika: Vali uyardı! Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı

"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALAR AŞISIZ YA DA EKSİK AŞILILAR"



Vaka sayısına oranla ölüm oranının az olduğunu söyleyen Şahinol, "Aşısız olanlar ya da eksik aşılı vatandaşlarımız yoğun bakımda. Yaşlı hastalarımızda ve kronik hastalarda daha çok ölüm görüyoruz. Ölüm oranı vakaya oranla çok yüksek değil. İnsanlar aşılı olduğu için rahat davranıyor, aşı olmanız hasta olmayacağınız anlamına gelmiyor. Lütfen, tamamlama aşılarımızı olalım ve kurallara dikkat edelim" diye konuştu.