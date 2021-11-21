Son dakika: Vali uyardı! Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışının olduğu Tunceli'de, devlet hastanesindeki Covid-19 yoğun bakımı servisleri yüzde 90 oranında doldu. Vali Özkan, "Kalabalık ortamlardan uzak duralım ve maskesiz dışarı çıkmayalım" uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 6-12 Kasım tarihleri arasındaki haftalık tabloda, Tunceli 100 bin kişide 414,65 oranla en çok vaka artışının olduğu il oldu.
Tunceli Devlet Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım servisi yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.
Kentte geçen ay günde 10 ile 20 arasında değişen günlük pozitif vaka sayısı, 50'lere çıktı.
Aşılamada 76,5 oranla mavi kategoride yer alan kentte yoğun bakım servislerinde yatan hastaların büyük bölümünün aşısız ya da eksik aşılı olduğu belirtildi.
"EKİPLERİMİZ GECE GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞIYOR"
Doktor Zerrin Şahinol, yoğun bakımda doluluğun yüzde 90'lara ulaştığını belirterek, "Vaka sayılarımız çok arttı. Geçen hafta ikinci servisi açtık, o da dolmak üzere. Ekiplerimiz gece geç saatlere kadar çalışıyor. Sosyalleşme ve havaların soğumasıyla kapalı ortamlarda maskesiz bulunulması ve sosyal mesafeye uyulmayınca vakalarda hızlı yükselme oldu" dedi.
"YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALAR AŞISIZ YA DA EKSİK AŞILILAR"
Vaka sayısına oranla ölüm oranının az olduğunu söyleyen Şahinol, "Aşısız olanlar ya da eksik aşılı vatandaşlarımız yoğun bakımda. Yaşlı hastalarımızda ve kronik hastalarda daha çok ölüm görüyoruz. Ölüm oranı vakaya oranla çok yüksek değil. İnsanlar aşılı olduğu için rahat davranıyor, aşı olmanız hasta olmayacağınız anlamına gelmiyor. Lütfen, tamamlama aşılarımızı olalım ve kurallara dikkat edelim" diye konuştu.
VALİ ÖZKAN'DAN UYARI
Vali Mehmet Ali Özkan sosyal medya hesabından vaka ve vefat sayılarının arttığını belirterek, "Covid-19 servislerimizde, yoğun bakım ünitelerimizde yatan hasta sayılarımız arttı. Tedbiri elden bırakmayalım, salgın bitmedi. Aşı olalım, aşı günlerimizi takip edelim. Kalabalık ortamlardan uzak duralım ve maskesiz dışarı çıkmayalım. Hepimiz tedbirli olmadıkça bu illetten kurtulamayız" şeklinde konuştu.
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