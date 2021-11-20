Gaziantep’te 8 bin TL maaşla çalışacak eleman aranıyor!

Dünyanın birçok ülkesine ayakkabı ihracatı yaptıklarını ifade eden Köse, "Dürüst olmak gerekirse bizim işlerimiz iyi. Ancak dolar kurunun dengesiz olması, ham maddeye ister istemez artış olarak yansıyor. Ham maddeye yansıdığı zamanda bizleri biraz olumsuz etkiliyor ve ne yapacağımıza tam olarak karar veremiyoruz. Ama siparişlerimiz var bu nedenle üretimi durduramıyoruz. Çünkü en azından tedariki karşılamamız gerekiyor. Hem yurtiçi hem de yurtdışına ürün satıyoruz. Ben ürün yetiştiremiyorum" şeklinde konuştu.