Gaziantep'te 8 bin TL maaşla çalışacak eleman aranıyor!
İstanbul'un ardından Türkiye'nin en çok ayakkabı üretiminin yapıldığı Gaziantep'te kalifiyeli eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bin 200 ayakkabı üreticisiyle Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ihracat yapan Gaziantepli ayakkabı üreticileri 8 bin lira maaş ile çalıştıracak kalifiyeli eleman bulamadıklarını söyledi.
İstanbul'un ardından Türkiye'nin en çok ayakkabı üretiminin yapıldığı Gaziantep'te kalifiyeli eleman sıkıntısı yaşanıyor.
Çeşitli bölümlerde çalıştıracak eleman bulamamaktan şikayet eden ayakkabı üreticileri, 8 bin liraya kadar maaş vermelerine rağmen eleman bulamadıklarını belirtti.
Ayakkabı üreticisi Reşit Köse, "Yaklaşık 30 yıldır ayakkabı sektöründeyim ve yine 15 yıldır imalat konusunda çalışmalar yapıyorum. Ayakkabı yapımı için önce kesim bölümünden derisini alıyoruz ve deriler kesiliyor. Ondan sonra saya bölümü dediğimiz bölümde dikiliyor. Daha sonra taban yapıştırılıyor. Son olarak temizlik bölümüne geliyor ve böylelikle ayakkabı imal edilmiş oluyor. Biz ayakkabının çoğu aşamasını el işçiliğiyle yapıyoruz ve daha kaliteli ürün elde etmiş oluyoruz" dedi.
Dünyanın birçok ülkesine ayakkabı ihracatı yaptıklarını ifade eden Köse, "Dürüst olmak gerekirse bizim işlerimiz iyi. Ancak dolar kurunun dengesiz olması, ham maddeye ister istemez artış olarak yansıyor. Ham maddeye yansıdığı zamanda bizleri biraz olumsuz etkiliyor ve ne yapacağımıza tam olarak karar veremiyoruz. Ama siparişlerimiz var bu nedenle üretimi durduramıyoruz. Çünkü en azından tedariki karşılamamız gerekiyor. Hem yurtiçi hem de yurtdışına ürün satıyoruz. Ben ürün yetiştiremiyorum" şeklinde konuştu.
"8 BİN LİRAYA İŞÇİ BULAMIYORUZ"
Aylık 8 bin lira maaş vermelerine rağmen işçi bulamadıklarından şikayet eden Köse, "İşçi bulma konusunda gerçekten çok mağduruz. Türkiye'de işsizlik verileri açıklanıyor ama gerçekten biz ayakkabıcılar her dalda işçi bulma sorunu yaşıyoruz. Çünkü yeni kalifiye eleman bulunmuyor. Şuanda Gaziantep Ayakkabıcılar Sanayi Sitesinde her dalda, her bölümde elemana ihtiyaç var" dedi.
Kalifiye elemanların ortalama haftalık olarak bin 500 TL aldığını söyleyen Köse, "Hatta haftalık 2 bin TL'ye yakın ücret alan elamanlarımız var. Aylıkları ortalama olarak 5 ila 8 bin TL arasında değişiyor. Elinden iş gelen, biraz daha iyi iş yapan, işini seven herkes bu sektörde para kazanabiliyor. Bu sorunu sadece biz ayakkabı sektöründekiler değil, diğer sektördeki işverenler de yaşıyor" diye konuştu.
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