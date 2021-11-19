Kayıp kardeşlerden kahreden haber! İznik Gölü’nde cesetleri bulu
YAŞAM İHA
Bursa’da ailelerine “İznik Gölü’nde intihar edeceğiz” diyerek ortalıktan kaybolan iki erkek kardeşin cansız bedenleri İznik Gölü’nde bulundu. Sabahın erken saatlerinde göle giden dalgıç polisler 2 kardeşin cesedini gölün dibinde buldu.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova'dan dalgıç polis ve AFAD ekipleri ile birlikte gece boyu gölde iki kardeşe ait iz aradı.
GÖLÜN DİBİNDE YAN YANA…
Gece geç saatlere kadar devam eden aramalar bu sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin termal ısıya duyarlı sistemlerle yaptığı yer tespiti sonrası bölgede göle giren dalgıç polisler iki kardeşin cesedini gölün dibinde yan yana buldu.
Kıyıya çıkarılan cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hande Erçel en seksi kadınlar listesinin zirvesinde ama estetiksiz hali olay oldu! Onu bir de böyle görün
- İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hazal Kaya ile Ali Atay verdiği partiyle ünlüleri kıskandırdı! İnşaat ustası Fiko gönüllere taht kurdu
- Efsane Cuma başladı mı? 2021 Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? (Trendyol, Hepsiburada)
- TOKİ Ankara Yenimahalle başvuru nasıl yapılır? TOKİ Ankara Yenimahalle Yakacık ev fiyatları ve taksitleri ne kadar?
- Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim? 19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim gitti?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Son durum...
- Asgari ücrette 5.200 TL talebi! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Geri sayım başladı! Son gelişmeler...
- Zuhal Topal boyu kadar kızıyla birlikte MasterChef stüdyosunu bastı! Yemek yapan Lina'nın keyfine diyecek yok
- Müslüme nasıl öldü? Müslüme katili kimdir? 2,5 yaşındaki Müslüme bulundu mu, kim öldürdü?
- 2023 seçimleri ne zaman, hangi ayda olacak? Seçimler ne zaman yapılacak?
- KYK burs sonuçları son durum nedir? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?