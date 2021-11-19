Malatya’da kavgalar yeniden alevleniyor! ‘Tosun Paşa’ filmindeki sahne gerçek oldu

"ASLA KİMSEYE VERMEYİZ"

Kurucaova'nın geçim kaynağının başında hayvancılık geldiğini ve suyun kendileri için önemli olduğunu da dile getiren Tatar, "2006-2007 yıllarında Pınarbaşı tarafı Adıyaman ve Kahramanmaraş üzerinden yazışıp bu suların tahsisini almış. Bizim mera komisyonunun hiç haberi bile yok. Bizim Kurucaova belediyesi suları getirmek için proje yapıyor ve o zaman farkına varıyorlar ki burada bir sorun var. Bu zamana kadar kimseden ses seda yoktu ve bizde kendi halimizde bekliyorduk. Bizim Pınarbaşı'nda akrabalarımız var, onlarında aynı şekilde Kurucaova'da akrabaları var. Komşu iki mahalle burası. Bir inat uğruna iki mahalle karşı karşıya geldi. Yazık bu insanlara. Biz Kurucaovalılar olarak asla bu bölgeyi kimseye vermeyiz. Sınırlarımızın bir an evvel belli olsun istiyoruz" diye konuştu.