Malatya’da kavgalar yeniden alevleniyor! ‘Tosun Paşa’ filmindeki sahne gerçek oldu
Yeşilçam’ın hafızalara kazınan sinema filminden biri olan Tosun Paşa'daki ‘Yeşil vadi’ sahnesi Malatya’da gerçek oldu. Malatya, Kahramanmaraş ile Adıyaman şehirleri arasındaki sınır tartışması ile bölge halkı tekrar bir anlaşmazlığa girdi.
Malatya ve Adıyaman sınırındaki içme suyu kaynağı, başrollerini Kemal Sunal, Adile Naşit, Müjde Ar ve Şener Şen gibi Yeşilçam'ın efsane oyuncularının rol aldığı Tosun Paşa filmini aratmayan bir kavgaya yol açtı.
2 şehir arasında yaşanan sınır tartışması yer yer mera ve su kavgası ile beraber tekrar alevleniyor.
200 YILDIR 'BİZE AİT' İDDİASI
Taraflar arasındaki tartışma alevlenince Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'ten DSİ ve kadastro ekipleri bölgeye gelerek su ve sınır ölçümleri gerçekleştirdi. Kurucaovalı vatandaşlar ise suyun kendilerine ait olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi.
Suyun olduğu alanın 200 yıldır kendilerine ait mera alanı olarak kullanıldığını iddia eden Kurucaovalılar, suyu isteyen diğer illere sularını vermeyeceklerini söylediler.
"BURALAR KADİMDEN BERİ BİZİM"
Kurucaova Mahallesi Muhtarı Mehmet Tatar, tartışma konusu olan bölgenin 17 bin dönüm olduğunu belirterek, yıllarca Kurucaova'nın olan alanın Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın Pınarbaşı ilçesine kaydedildiğini iddia ederek yaşananları anlattı. 1949 yılında Kurucaova'nın bölgeyle ilgili kaydının olduğunu ve bütün tepelerin isimleri ile adlandırıldığın belirten Tatar, "Tapu kütüğünde kayıtlı. 1988 yılında kadastro girince 1949 yılına göre oluşturulan sınırlar belirleniyor. Burada tartışma konusu olan 17 dönümlük bir mera. 1997 yılında Pınarbaşı ilçesi 17 bin dönüm merayı kendi üzerlerine kaydediyor. Yani tapu üstüne tapu geçirilmiş. Kadastro kanununun 22. maddesi diyor ki yapılan 2'inci kadastro tüm sonuçlarıyla hükümsüzdür. Pınarbaşı tarafı sürekli Yargıtay kararını açıklıyor. Buralar kadimden beri bizim" dedi.
"ASLA KİMSEYE VERMEYİZ"
Kurucaova'nın geçim kaynağının başında hayvancılık geldiğini ve suyun kendileri için önemli olduğunu da dile getiren Tatar, "2006-2007 yıllarında Pınarbaşı tarafı Adıyaman ve Kahramanmaraş üzerinden yazışıp bu suların tahsisini almış. Bizim mera komisyonunun hiç haberi bile yok. Bizim Kurucaova belediyesi suları getirmek için proje yapıyor ve o zaman farkına varıyorlar ki burada bir sorun var. Bu zamana kadar kimseden ses seda yoktu ve bizde kendi halimizde bekliyorduk. Bizim Pınarbaşı'nda akrabalarımız var, onlarında aynı şekilde Kurucaova'da akrabaları var. Komşu iki mahalle burası. Bir inat uğruna iki mahalle karşı karşıya geldi. Yazık bu insanlara. Biz Kurucaovalılar olarak asla bu bölgeyi kimseye vermeyiz. Sınırlarımızın bir an evvel belli olsun istiyoruz" diye konuştu.
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