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Manisa’da seri kedi katilinin bulunması için özel ekip kuruldu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Manisa’da seri kedi katilinin bulunması için özel ekip kuruldu

Manisa Turgutlu’da, bacakları kesilmiş halde art arda kedi ölüleri bulundu. Emniyet güçleri, zanlı ya da zanlıların, yakalanması için altı kişilik özel ekip kurdu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, 29 Ekim tarihinde bacakları kesilmiş iki kedi ölüsü bulundu.

HEP AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜRÜYOR

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin diğeri yavru olan, 4 bacağı da kesilmiş kedilerin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Sallıtepe'nin bu paylaşımı, kısa sürede yayılırken, kedileri öldüren kişi veya kişilere hayvanseverlerden tepki geldi. Önceki gün ve dün de 1'er kedi daha 4 bacağı birden kesilmiş olarak ölü bulundu.

İNCELEMELER YAPILDI

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı. Sallıtepe'nin şikayetçi olarak ifade vermesinden sonra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği yere giderek, incelemelerde bulundu.

SON 20 GÜNDE…

Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde, kedi ölümlerinin şüpheli ya da şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için özel ekip oluşturuldu. 2'şer kişilik toplam 6 polisten oluşan özel ekibin son 20 günde birden fazla kedinin aynı şekilde ölü bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını inceleyeceği ve detaylı inceleme yapacağı bildirildi.

EMNİYET'TEN AÇILAMA GELDİ

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; vatandaşın, 'polisin gözü, kulağı' olduğu belirtilerek, kedi ölümleriyle ilgili bilgisi olanların polis merkezine bilgi vermeleri halinde şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olabilecekleri kaydedildi.

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