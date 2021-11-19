Gaziantep’te boş arazide cesedi bulunan Neslihan Kaya'nın katil zanlısı cezaevine gönderildi
Gaziantep'te canice boğazı kesilerek ve vücudunun birçok yeri bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki Neslihan Kaya'nın cesedi 3 gün önce boş bir arazide bulunmuştu. Kaya’nın katil zanlısı T.D., gece sularında yakalandıktan sonra tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak hapishaneye gönderildi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde boğazı kesilerek ve vücudunun birçok yeri defalarca bıçaklanarak katledilen 41 yaşındaki Neslihan Kaya'nın katil zanlısını bulmak için 2 gündür devam eden yoğun çalışmalar sonuç verdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, bölgedeki 148 güvenlik kamerasını kontrol ederek yaptığı çalışma sonucunda katil zanlısının 30 yaşındaki T.D. adlı kişi olduğu ortaya çıktı.
KISKIVRAK YAKALANDI
Kimlik tespiti yapılan şahsı yakalamak için özel ekip kuran emniyet, şehrin tüm giriş ve çıkışlarına şüpheli şahsın fotoğrafları göndererek teyakkuza geçti.
Ekipler, şahsın il içi ve il dışında gidebilme ihtimali olan yerlere de sivil polisler görevlendirerek önlem aldı.
Daha sonra şahsın bulunduğu yeri tespit eden polis ekipleri, katil zanlısının, arkadaşına ait olay yeri yakınlarındaki bir iş yerinde olduğunu tespit etti. İş yerine gece saatlerinde baskın yapana polis ekipleri, katil zanlısını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
"PİŞMANIM"
Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı T.D., tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında görüntü alan basın mensuplarını fark eden katil zanlısı, yüzünü gizlemeye çalışırken, gazetecilerin 'neden yaptın' sorularına ise 'pişmanım' diyerek yanıt verdi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri tamamlanan katil zanlısı T.D., kasten ve isteyerek adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.
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