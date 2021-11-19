Gaziantep’te boş arazide cesedi bulunan Neslihan Kaya’nın katil zanlısı cezaevine gönderildi

KISKIVRAK YAKALANDI

Kimlik tespiti yapılan şahsı yakalamak için özel ekip kuran emniyet, şehrin tüm giriş ve çıkışlarına şüpheli şahsın fotoğrafları göndererek teyakkuza geçti.

Ekipler, şahsın il içi ve il dışında gidebilme ihtimali olan yerlere de sivil polisler görevlendirerek önlem aldı.