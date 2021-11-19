Kütahya’da engelli sağlık personeli saldırıya uğradı
Kütahya'da bedensel engelli sağlık çalışanı Resul Bağış, bir hasta yakını tarafından dövüldü. Edinilen bilgiye göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğinde sekreter olan bedensel engelli 26 yaşındaki Resul Bağış, E.T. adlı hasta yakınının fiziki saldırısına maruz kaldı.
Hastanede engelli personel kadrosunda olduğu ifade edilen Bağış, "Görevim sırasında bir hasta yakını bana bir şeyler sormaya söylemeye çalıştı. Ama bana sormadan elinde kağıtla ilerleyerek, bir şeyler söyledi. Bende ne dediğini anlamadım. Bu kişiye 'Karşımda durup beni muhatap alsanız daha güzel cevap verirdim' dedim. Bu sırada hakaretler ederek bana saldırdı. Ben saldırı sonrası bayılmışım. Servisteki arkadaşlar beni hastanenin acil servisine götürmüşler. Kafamda darp izi mevcut. Bu olayla alakalı müdürlerim ve başhekimimiz benim yanımda olduklarını ifade ettiler. Bana saldıran bulunan kişiden şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
Bağış'a üç gün iş göremez raporu verilirken, zanlı E.T. emniyet güçleri tarafından yakalandı.
"SALDIRIYI KINIYORUM"
Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar ve Kütahya Altı Nokta Körler Derneği Başkanı İsmail Barış, 7 yıldır hastanede görev yapan engelli sağlık çalışanı Resul Bağış'a yapılan fiziki saldırıyı kınadı. Başkan Hatice Yakar, "Engelli bir üyemize fiziki saldırı olmuştur. Kendisi engelledir. Saldırıyı kınıyorum. Bizler her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bu olayla ilgili elimizden ne geliyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.
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