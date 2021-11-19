Kütahya’da engelli sağlık personeli saldırıya uğradı

Hastanede engelli personel kadrosunda olduğu ifade edilen Bağış, "Görevim sırasında bir hasta yakını bana bir şeyler sormaya söylemeye çalıştı. Ama bana sormadan elinde kağıtla ilerleyerek, bir şeyler söyledi. Bende ne dediğini anlamadım. Bu kişiye 'Karşımda durup beni muhatap alsanız daha güzel cevap verirdim' dedim. Bu sırada hakaretler ederek bana saldırdı. Ben saldırı sonrası bayılmışım. Servisteki arkadaşlar beni hastanenin acil servisine götürmüşler. Kafamda darp izi mevcut. Bu olayla alakalı müdürlerim ve başhekimimiz benim yanımda olduklarını ifade ettiler. Bana saldıran bulunan kişiden şikayetçiyim" şeklinde konuştu.