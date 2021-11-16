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Gaziantep’te vahşice öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021
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Gaziantep’te vahşice öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te boş bir arazide, boğazı kesilmiş ve bedeninin birçok yeri bıçaklanarak paramparça edilmiş durumda bir kadının cansız bedeni bulundu. Hemen hemen 40'lı yaşlarda olduğu değerlendirilen kadının kimliği tespit edilemezken, cinayet sanığı veya sanıklarını bulmak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Türkiye geçen günlerde sokak ortasında Can Göktürk Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in yasını tutarken başka bir kadın cinayeti haberi Gaziantep'ten geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle sularında doğru Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesinde yaşandı.

ARAZİ ORTASINDA CESET GÖRDÜLER

İddiaya göre, boş bir arazide yerde yarı çıplak şekilde yatan kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

VAHŞİCE KATLEDİLMİŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan kadının boğazının kesildiğini ve vücudunun pek çok yerinden defalarca bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından olay yeri incelemesi yapılarak geniş çaplı araştırma başlatıldı. Canice öldürüldüğü tespit edilen talihsiz kadının kimliği ise belirlenemedi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Öldürülen kadının kimliği tespit edilmeye çalışılırken, cinayet zanlısı ya da zanlılarını bulmak için geniş çaplı soruşturma ve araştırma başlatıldı. Boş arazideki cansız beden ise Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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