Gaziantep’te vahşice öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu

VAHŞİCE KATLEDİLMİŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan kadının boğazının kesildiğini ve vücudunun pek çok yerinden defalarca bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından olay yeri incelemesi yapılarak geniş çaplı araştırma başlatıldı. Canice öldürüldüğü tespit edilen talihsiz kadının kimliği ise belirlenemedi.