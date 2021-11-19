Saç ekimi yaptırırken ölen İbrahim Gül’ün davasında sanıklar hakim karşısında

"KALPTE BİR ANORMALLİK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Çağrı Serdar Elgörmüş ise savunmasında "Ben ekimin yapıldığı hastanede mesul müdürüm. Aynı zamanda kendim 10 yıllık acil tıp uzmanıyım. Olay günü bir toplantı için saç ekimi yapıldığı kattaydım. Mavi kod anonsu geldi. Mavi kod anonsu geldiğinde hastanede bulunan bütün doktorlar mavi kodun geldiği yere giderler. Oraya gittiğimde doktor Mehmet in müdahale ettiğini gördüm. Bunun üzerine bende kendisine yardımcı oldum. 18-20 dakika kalp masajı yaparak gerekli ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra diğer mavi kod ekibi anestezi uzmanları geldi. Kardiyoloji uzmanı Mustafa Yurttaş da kendisine müdahale etti. Anestezi uzmanı Melih Eray Kaplan vardı. İlk müdahaleden sonra koroner yoğun bakım ünitesine götürdük. Hastanın eko cihazıyla damarlarına bakıldığında kalpte bir anormallik olduğunu gördük. Anjiyo kararı alındı. Anjiyo da damarların tıkalı olduğu tespit edildi. Bende bunu gördüm. Daha sonra yoğun bakıma götürüldü. Yoğun bakımda vefat etti. Benim kusurum yoktur. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu.



Duruşmada bulunan maktul İbrahim Gül'ün ailesi ise ifadelerinde Gül'ün daha önce herhangi bir sağlık ve kalp sorunu olmadığını belirterek sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

"HASTADA BİRDEN FAZLA KALP DAMARI TIKANIKLIĞI OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİR"

Mehmet Albayrak'ın avukatı ise duruşmada "Müvekkilim hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ederiz. Adli raporda durum açıklığa kavuşmuştur. Maktülde damar problemi olduğu kesinleşmiştir. İddianame eksik ve hatalı olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle iddianame hukuka aykırıdır. Esas hakkındaki savunmamızı bilahare bildireceğiz. Hastada birden fazla kalp damarı tıkanıklığı olduğu belirtilmiştir. Esasen benim müvekkilimin kusuru yoktur. Müvekkilim ve diğer sanıkların olaydaki ölümle ilgili illiyet bağı olmadığı ortaya çıkmıştır. Dosya basına yansıtıldığı için müvekkilim tutuklanmıştır" şeklinde beyanda bulundu.

Mehmet Albayrak hakkındaki adli kontrol kararının delillerin büyük ölçüde toplanmış olması gözetilerek kaldırılmasına karar veren mahkeme ise Savcının dava ile ilgili mütalaasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"KAFAYA BİNLERCE DARBE VURULUYOR"

Basın açıklamasında bulunan Maktul İbrahim Gül'ün avukatı Selçuk Osman Burak Vural "Anestezi yapan memurların bir tanesi doktorun verdiği talimata göre anestezi yaptığını söyledi. Diğer anestezi memuru ise tam olarak hatırlamadığı ancak az dozda yapıldığını söyledi. Doktor da bütün kontrollerin yapıldığı bir problem olmadığı için bu işleme başladığını söyledi. Başhekim olay esasında o katta olduğunu ve mavi kod verildiği için ilk müdahaleyi yaptığını söyledi. Genel olarak saç ekim işlemlerinde hastaya sadece basit bir kan tahlili yapılıyor. Bu kan tahlili sağlık personellerini korumak için yapılıyor. Aslında bu büyük bir yanlış saç ekimi işleminde kafaya binlerce darbe vuruluyor. Ciddi şekilde işlemler yapılıyor bu işlemler yapılmadan önce bir tarama yapılmalı. Hastaların hangi rahatsızlıkları olduğu sadece beyanla olacak bir şey değil. İbrahim böyle bir olaya kurban gitti daha başka birisi bunu yaşamasın diye bu düzenle değiştirilebilmeli. Kan tahlili bir gün önce yapıldığı söyleniyor ancak hastanın kaydının açılmadığı söyleniyor. Kaydı olmayan bir hastaya kan tahlili nasıl yaptınız. Kan tahlili yapıldığı her hangi bir şey çıkmadığı söyleniyor ancak kayıt olmadığı için biz bunları göremiyoruz. Tabiri caizse bu işlemin kaçak yapıldığı ortaya çıkıyor. Çünkü hastanenin saç ekimi yaptığı yer ile işlemin yapıldığı yer farklı. Hastanın kaydı yok çalışanlar dışarıdan geliyor. Doktorun hastane ile yaptığı bir hizmet sözleşmesi var. Ancak bu basit yağ aldırma gibi işlemler için geçerli. Saç ekimi için işlem yapma ruhsatı yok. Biz bu olayın sonuna kadar takipçisi olacak. Bir işlem kaçak yapılıyorsa ve burada bir kusur varsa bunların takipçisi olacağız. Ortada bir kayıt yok biz beyanlara göre inanamayız. Ne kadar dozda ilaç yapıldığı ne işlem yapıldı biz şuan bunları bilemiyoruz. Çünkü ortada bir kayıt yok. İbrahim böyle bir olaya kurban gitti başkaları böyle bir olaya kurban gitmesin" şeklinde konuştu.