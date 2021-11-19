19 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir? Ay tutulmasında ne oluyor? Ay tutulması burçlara etkisi nasıl?
19 Kasım ay tutulması burçlara etkisi nasıl? Ay tutulması etkileri nelerdir? Ay tutulmasında ne oluyor? Dünyanın merakla beklediği ay tutulması Türkiye'den maalesef izlenemeyecek. 19 Kasım Cuma gece yarısı meydana gelecek ay tutulmasının burçlara büyük etkisi bulunuyor. Peki, 19 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir? Ay tutulması burçlara etkisi nasıl?
19 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir? Ay tutulması burçlara etkisi nasıl? Dünyanın merakla beklediği ay tutulmasına çok az bir süre kaldı. Harika manzaralar yaratacak ay tutulması son yüzyılın en uzun süreli gökyüzü olaylarından birisi olacak. Astrolojiyle ilgilenenler 19 Kasım ay tutulması etkileri hakkında araştırma yapıyor. Peki; ay tutulması burçlara etkisi nasıl? İşte detaylar!
19 KASIM AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?
Parçalı ay tutulmasının saat 09:00'da başlayacağı ve 15:05'te sona ereceği Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu.
19 KASIM AY TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ!
Hürriyet'in haberine göre, tutulmalar gökyüzündeki en önemli görünümlerdir. Her ay, yeniay ve dolunay olur. Fakat tutulmalar, yeniay ve dolunayların Ay düğümlerine belli yakınlıkta olduğu zamanlar gerçekleşir. 19 Kasım'da Boğa burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek.
Haziran 2020'den beri İkizler-Yay burçlarında gerçekleşen tutulmalar 4 Aralık'ta Yay burcundaki Güneş tutulmasından sonra, 2023 sonuna kadar Boğa-Akrep burcunda devama edecekler. 19 Kasım tutulması da önümüzdeki 2 sene boyunca sınanacağımız alanların konu başlıklarını veren, fragman tadında bir tutulma olacak.
Boğa-Akrep aksında olan tutulmalarda psikolojik olarak bizi zorlayan, görmek istemediğimiz olumsuzluklar üzerinden gelen deneyimlerle karşılaşacağız. Daha çok istikrar ve huzur isteyeceğiz. Maddi dünyada güvence aradığımız alanlara yönelip buralarda gelişim sağlamamız gereken bir dönem olacak. Gerçekçi bir yaklaşımla somut değerler ortaya koyabilmek önem kazanacak.
19 Kasım Boğa Ay tutulmasına baktığımızda etkileri kuvvetli bir tutulma olduğunu görüyoruz. Algol isimli önemli bir sabit yıldız üzerinde gerçekleşen tutulmaya Jüpiter'in de sert açısı var. Medusa ile özdeşleştirilen Algol yıldızı çift yönlü bir yıldızdır. Hem iyicil hem de kötücül çalışabilir. Getirdiği sınavlar da ilişkileri ve maddiyatı anlatan Venüsyen sınavlardır.
Boğa burcu ise sahip olmayı, güven duygusunu ve dünyevi değerleri anlatır. Akrep ve Boğa'nın karşı karşıya olduğu bu tutulma kriz yaratan bir dizi olayı gündeme getirecek. Bu olaylar güvenlik ihtiyacımızın önemini, sahip olduklarımızın değerini anlamamız için ortaya çıkan durumlar olacak. Jüpiter de yaşanan olayları büyütecek. Bu süreçte dürtülerimizi kontrol edebilmek, onlara rağmen doğru olanı yapabilmek önemli.
Karşılaşacağımız olaylarda direnç göstermek yerine alt metni okuyup bırakmamız gerekeni bırakabilirsek, elimizde kalanlarla güvenli hissedeceğiz. Hatta bu dönüşüm rüzgarından daha da sağlam çıkabilme ihtimalimiz var.
Manipülasyonun oldukça fazla olacağından menfaat uğruna yapılan yönlendirmelere dikkat edilmeli. Maddi konulara ve ilişkilere ait sorunları görmezden gelme eğilimimiz olabilir. Olaylara kaçmadan ve gerçekçiliği kaybetmeden bakmaya çalışmalıyız.
Uranüs ve Mars da beklenmedik öfke patlamalarını, çatışmaları ve ön görülmeyen bazı eylemleri gündeme getirecek. Bu süreçte tepkisel davranmamaya dikkat edilmeli.
Dünya genelinde ani hava değişimleri, ekonomik dengesizlik ve güvenlik sorunları gündemde olacak. Aynı zamanda sağlık sektöründeki olumlu gelişmeler de hızlanacak.
Türkiye'nin alacağı etkilere baktığımızda hem içerde hem de dışarıda hareketli günler bizleri bekliyor. Tutulma etkilerini 6 ay boyunca alabiliriz. Bu tutulma erken seçimin konuşulmasını, siyasi liderlerle ilgili beklenmedik sağlık sorunlarının gündeme gelmesini, kadın cinayetlerini ve ekonomik istikrarsızlığı gündeme getirir.
Sağlık olarak da baş, boyun, boğaz, tiroit ve üreme organlarıyla ilgili sorunlarda artış olabilir.
Boğa Ay tutulmasından 16-22 Kasım, 16-22 Şubat, 15-21 Mayıs ve 17-23 Ağustos arasında doğanlar ve haritalarında 27 derece civarında sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) önemli yerleşimi olanlar daha yoğun etkilenecekler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mini etekle dışarı çıkınca başına gelmeyen kalmadı! Görüntüleri dehşete düşürdü
- Konya kağıt halka arz ne zaman, fiyatı açıklandı mı? Konya Kağıt halka arz eşit mi, oransal mı, hisse kodu?
- Kardeşlerim dizisi Kadir öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kardeşlerim Halit Özgür Sarı diziye veda mı ediyor? Nefes kesen fragman...
- Resmi Gazete ne zaman yayınlanır, çıkar? 20 Kasım Resmi Gazete yayımlandı mı? İşte son açıklamalar...
- "Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünün sahibi bilim insanı kimdir?
- Fosil kayıtlarına göre hangisi diğerlerine daha eskidir? Kim Milyoner Olmak İster...
- "Kavuştak" hangisiyle eş anlamlıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- MEB SON DAKİKA: Okullar arası spor müsabakaları iptal mi, ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?
- Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Kıbrıs Zafere Doğru Ali İhsan Cenkeri kimdir? Serkan Çayoğlu diziden ayrılıyor mu?
- Titanik hangi limandan kalktı? Titanik gemisi seferlerine nereden başlamıştır?
- SGK harekete geçti, duyurusu geldi! Başvuranın borcu sıfırlanabilir! Sınır olarak 1.192 lira...
- CTE son açıklamalar: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açıklama geldi mi? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?