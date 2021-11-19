19 Kasım ay tutulması etkileri nelerdir? Ay tutulmasında ne oluyor? Ay tutulması burçlara etkisi nasıl?

19 Kasım Boğa Ay tutulmasına baktığımızda etkileri kuvvetli bir tutulma olduğunu görüyoruz. Algol isimli önemli bir sabit yıldız üzerinde gerçekleşen tutulmaya Jüpiter'in de sert açısı var. Medusa ile özdeşleştirilen Algol yıldızı çift yönlü bir yıldızdır. Hem iyicil hem de kötücül çalışabilir. Getirdiği sınavlar da ilişkileri ve maddiyatı anlatan Venüsyen sınavlardır.

Boğa burcu ise sahip olmayı, güven duygusunu ve dünyevi değerleri anlatır. Akrep ve Boğa'nın karşı karşıya olduğu bu tutulma kriz yaratan bir dizi olayı gündeme getirecek. Bu olaylar güvenlik ihtiyacımızın önemini, sahip olduklarımızın değerini anlamamız için ortaya çıkan durumlar olacak. Jüpiter de yaşanan olayları büyütecek. Bu süreçte dürtülerimizi kontrol edebilmek, onlara rağmen doğru olanı yapabilmek önemli.

Karşılaşacağımız olaylarda direnç göstermek yerine alt metni okuyup bırakmamız gerekeni bırakabilirsek, elimizde kalanlarla güvenli hissedeceğiz. Hatta bu dönüşüm rüzgarından daha da sağlam çıkabilme ihtimalimiz var.

Manipülasyonun oldukça fazla olacağından menfaat uğruna yapılan yönlendirmelere dikkat edilmeli. Maddi konulara ve ilişkilere ait sorunları görmezden gelme eğilimimiz olabilir. Olaylara kaçmadan ve gerçekçiliği kaybetmeden bakmaya çalışmalıyız.

Uranüs ve Mars da beklenmedik öfke patlamalarını, çatışmaları ve ön görülmeyen bazı eylemleri gündeme getirecek. Bu süreçte tepkisel davranmamaya dikkat edilmeli.